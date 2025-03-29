Google Maps導航中想加新地點　「沿途探索」功能1秒解決不用重搜

Google Maps是許多人出門在外必備的旅遊工具之一，不僅提供詳細的地圖資訊，還整合即時路況、街景服務、商家評價等多項功能。



先前Google Maps推出「沿途探索」功能，當用戶設定導航路線後，透過新增停靠站的方式，便可將符合你需求的地點加入原導航路線上。

Google Maps「沿途探索」功能

在規劃導航路線時，如果臨時想搜尋沿途是否有加油站、餐廳、咖啡店或超市，這時可以利用 「沿途探索」 功能快速查找合適地點。

+ 5

1. 在設定導航路線中點選「新增停靠點」

在設定導航路線中點選「新增停靠點」。（Google Maps）

2. 接著點選符合需求的地點

接著點選符合需求的地點。（Google Maps）

延伸閱讀：Google地圖Plus Code應用 無需輸入文字 比GPS座標更簡短方便（點擊連結看全文）

+ 2

3. 選擇完成後Google Maps就會列出符合需求的地點

選擇完成後 Google 地圖就會列出符合需求的地點。（Google Maps）

4. 將選擇的地點加入「新增停靠點」

將選擇的地點加入「新增停靠點」。（Google Maps）

延伸閱讀：對著Google Map也迷路？往右還是往左轉？2步驟秒知應前進方向（點擊連結看全文）

+ 6

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：用Google Maps導航，突然想找附近加油站怎麼辦？1秒解決不用自己重新搜尋】