AI PC換機潮落空　全球電腦出貨跌兩成　記憶體短缺加價嚇退買家

AI PC的換機潮沒有到來。全球PC出貨第三季暴跌20.1%，創IDC（International Data Corporation）史上最大跌幅。AI搶走記憶體推升售價近兩成，戴爾（Dell）1月已收回AI營銷。



AI PC的換機浪潮，似乎沒有到來。全球PC市場在今年第三季交出近年最難看的成績單。市場研究機構IDC指出，2026年第三季全球PC出貨量6,270萬台，比去年同期的7,850萬台衰退20.1%，是自2023年第一季以來最大的單季年減幅。

2026年第三季全球PC出貨量6,270萬台，比去年同期的7,850萬台衰退20.1%，是自2023年第一季以來最大的單季年減幅。（IDC）

科技媒體《Windows Latest》指出，PC市場崩跌的背後原因與AI脫不了關係，AI對記憶體的龐大需求，大幅推升了電腦的成本與售價；而微軟主打的AI功能，到現在仍說服不了掏錢的消費者。

同時一大原因是廠商提前備貨、透支了需求。IDC消費裝置研究總監Jitesh Ubrani指出，「廠商與渠道在年初為了趕在漲價前備貨，打亂了第三季通常大於第二季的季節性。」

記憶體推升PC售價，連蘋果也加價

消費者不買，最直接的原因是電腦變貴了。IDC預估2026年全球PC平均售價將上漲18.3%，Gartner則預估17%。

記憶體漲價對入門手提電腦的衝擊尤其明顯，這類產品售價低、毛利空間有限，更難吸收零件成本的增加。（unsplash@Liam Briese）

連蘋果都在今年6月上調Mac與iPad售價，並罕見直接把原因指向AI造成的記憶體短缺，表示「我們從未見過零件價格漲得這麼多、這麼快」，時任CEO的庫克（Tim Cook）形容這是「百年一遇的洪水」。13吋MacBook Air從1,099美元漲到1,299美元（約港幣8,621到10,190元），漲幅約18%。

記憶體漲價對入門手提電腦的衝擊尤其明顯，這類產品售價低、毛利空間有限，更難吸收零件成本的增加。研究機構Omdia指出，自2025年初以來，主流記憶體與儲存配置的成本每台增加90至165美元（約港幣706到1,294元），吃掉了入門款的毛利空間。

相較之下，高階機種較有調整售價的空間。當品牌將成本轉嫁到售價上，預算有限的消費者也更可能延後換機，進一步壓抑市場需求。

這波成本上漲，與AI數據中心擴建帶來的記憶體需求密切相關，TrendForce今年2月初預估，PC用DRAM合約價在2026年第一季將季增105%至110%；3月底則預估，第二季一般型DRAM合約價將再季增58%至63%。供應吃緊的情況也可能持續，SK海力士預期短缺可能延續至2030年，美光的新產能則仍需時間才能帶來實質供給。

零件成本的漲幅，從Omdia的主流PC成本估算中可以看出。一台2025年第一季定價699美元（約港幣5,483元）的主流手提電腦，當時零件成本435美元，到2026年第三季同一台手提電腦零件成本已經要價699美元，相當於一年多前的整機售價。其中，記憶體與儲存成本從約70美元漲到294美元，佔零件成本比重從16%衝到42%。

品牌廠如果要完全轉移成本，價格會漲得更兇。TrendForce在9月的報告中估算，CPU、DRAM與SSD三項核心零件佔手提電腦BOM成本的比重，已從過去的約45%升到68%；若品牌要在可比產品上維持與2025年第一季相同的毛利率，售價得上漲約80%。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔今年3月預估，華碩2026年產品平均售價將成長約30%，上半年在台灣市場的PC銷量將年增約10%；宏碁董事長陳俊聖則估計，第四季PC終端售價還要再漲5%至20%。

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AI功能難催動換機，戴爾率先調整營銷主軸

微軟在10月7日舉辦兩年來最大的一場Windows大會，CEO納德拉（Satya Nadella）親自出席，主打混合智慧與代理式作業系統，發表了可用本地模型搜尋、重新命名與移動檔案的Windows版Copilot，以及正式上線、為AI代理提供安全執行環境的Microsoft Execution Containers。

已經有電腦廠商意識到，AI還不足以成為消費者的換機原因。（unsplash@Franck V.）

但據《Windows Latest》整理，大會直播的留言反應多是「我的電腦不要變成AI數據中心」、「我只想要一個正常運作的作業系統」，不滿微軟將資源全押在AI敘事上。

2025年企業PC換機需求的一大推力，是Windows 10於該年10月終止支援。這波換機需求不代表企業是為了AI功能而採購。如今這份換機紅利已經消退，AI功能卻沒有足夠的吸引力讓消費者掏出荷包。

實際上，已經有電腦廠商意識到，AI還不足以成為消費者的換機原因。今年1月的CES上，戴爾公開收回了AI敘事。產品主管Kevin Terwilliger坦承，「我們今年學到的，尤其從消費端來看，是他們並不是基於AI在買。」他並直言，AI「帶給他們的困惑，可能多過於幫助他們理解某個具體成果」。戴爾今年的CES主軸因此不再以AI為先，和一年前全力主打AI PC形成強烈對比。

台廠預期漲價未歇，PC售價恐到2027年中才見頂

華碩在2026年初便開出新年漲價第一槍，自1月5日起對部分產品策略性調價，業界預估全年平均漲15%至25%，中低階可能超過20%。

宏碁董事長陳俊聖9月19日在王道經營與AI國際論壇中表示，記憶體並非全面缺貨，而是進入高檔震盪混亂期，DDR4與一般DDR5的供給其實充裕、DDR4甚至已見下滑，真正短缺的是高階AI PC零件。他估計2026年第四季終端漲幅落在5%至20%，價格高點大約落在2027年年中前後；至於記憶體缺到2030年的說法，他直言「不可能」。

至於現在該不該買電腦？IDC今年6月預估，2026年第四季全球PC出貨量將年減約20%，全年衰退11.3%。在第三季市場報告中，IDC指出，渠道庫存壓力可能帶來短期促銷，但售價仍將高於去年同期；若總體經濟持續轉弱，未來幾季的市場展望可能進一步惡化。

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