傳iPhone 18改2027春季出！iPhone Air 2補鑊升級超廣角鏡頭

2027年將是蘋果iPhone產品線演進的關鍵一年。繼此前調整發布節奏後，公司計劃於2027年春季正式推出iPhone 18系列的部分機型。以下是基於現有訊息整理的關於該批次新品的主要預測內容。



標準版iPhone 18

該機型的具體升級細節尚未完全明朗，但多方消息顯示，其記憶體有望進一步提升。散熱系統亦可能迎來優化，以改善高負載場景下的性能穩定性。通信模塊方面，預計搭載全新自研的C2基帶。外觀設計上，存在向iPhone 17 Pro及iPhone 18 Pro靠攏的趨勢，例如在邊框收窄、材質過渡或整體視覺語言上趨於統一，但該調整尚未獲得官方確認。

iPhone 17 Pro（Apple）

核心性能方面，iPhone 18將採用A20晶片。起售價格預計維持在899美元，與當前在售的iPhone 17保持一致。需要指出的是，iPhone 17的起售價已於此前由799美元上調至當前水平。

iPhone 18e（亦有消息稱可能啟用新命名體系，如Neo系列）

作為定位入門的機型，其主要變化集中於核心處理器的迭代——由A19升級為A20晶片。據傳，該機與標準版iPhone 18將在部分硬件組件上實現共用，涵蓋中框結構、熒幕模組或電池管理單元等，但具體共享範圍及對整機體驗的影響仍待進一步觀察。

iPhone Air 2

初代iPhone Air上市後市場反饋未達預期，促使蘋果重新評估該產品線定位。經過設計優化，第二代Air機型將首次配備超廣角攝像頭。這一調整不僅意在提升影像功能的完整性，也兼顧用戶對機身背部視覺平衡感與產品層級感的普遍期待。單一主攝的配置雖不影響基礎拍攝能力，但在終端感知層面易被視作規格簡化，而增加一枚超廣角鏡頭可在不顯著增加體積的前提下，強化整體專業印象，並拓展日常構圖與創意表達空間。

初代iPhone Air上市後市場反饋未達預期，促使蘋果重新評估該產品線定位。（Apple）

此外，iPhone Air 2或將引入更緊湊的動態島設計，形態接近iPhone 18 Pro。通信基帶亦同步升級至C2版本。續航表現方面，電池容量預計提升至約3500mAh，較初代Air增長約一成，有助於緩解中高強度使用下的電量焦慮。

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