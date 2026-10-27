蘋果防偷換零件　Apple Store引入檢測儀　收緊審核嚴打退貨詐騙

彭博社（Bloomberg）資深科技記者Mark Gurman表示，蘋果正面臨一個日益嚴重的問題：一些人會購買iPhone或其他產品，隨後從包裝盒中取走配件、拆開設備取走零部件，甚至直接拿走整台設備，再試圖退回空盒，指望店員不會發現。



這類退貨欺詐不僅讓門店蒙受損失，也會影響正常用戶的退換貨體驗。為了防止退貨時配件被掉包，蘋果向零售店員提供了一種設備，可以掃描盒內的iPhone並對其進行診斷，確保手機和包裝完好無損，方便二次銷售。

彭博社（Bloomberg）資深科技記者Mark Gurman表示，蘋果正面臨一個日益嚴重的問題。（X@markgurman）

蘋果已於2026年1月中旬起向全球門店推廣這一設備，希望通過技術手段提升退貨驗收的準確性。此前在社交平台上，多名博主稱有人利用蘋果無理由退貨政策，從蘋果官方渠道購買一台全新的iPhone。

到手之後，買家立即私自拆機，把手機裏的原裝OLED屏拆下來，換成一塊外觀看上去差不多的第三方螢幕，再申請退貨把手機退回去。

不過，蘋果已收緊其14個自然日無理由退貨的審核標準（中國內地）；香港Apple Store則一向只接受未開封商品於14日內退貨。（微博@V玩氪）

這一進一出，「換一台」iPhone的單台利潤據說能達到千元以上。不過，蘋果已收緊其14個自然日無理由退貨的審核標準（中國內地）；香港Apple Store則一向只接受未開封商品於14日內退貨。

就算是能正常開機的退貨設備，也被要求返廠檢測，以確認內部零部件是否被更換。這樣一來，退貨流程會更嚴格，也能在一定程度上遏制利用退貨政策牟利的行為。

有博主表示，蘋果的無理由退貨政策初衷是為了讓消費者放心購買，降低試錯成本。從某種意義上來說，這是一種基於信任的契約，但這種信任是很脆弱的。一旦有人鑽空子把它當成牟利工具，那這份信任也就到頭了。

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