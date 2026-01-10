Windows虛擬記憶體關掉更流暢？揭16GB隱藏危機　做錯一步恐死機

如果你經常看到一些關於Windows系統優化的文章，肯定會看到關於虛擬記憶體的內容，基本都是建議大家關閉虛擬記憶體。從實際使用的角度來看，其實我非常不建議大家關閉虛擬記憶體，因為關閉之後，它會明顯影響到正常使用。



不少朋友可能覺得，虛擬記憶體就是應急的技術，只有在實體記憶體（RAM）不夠用的時候，虛擬記憶體才會派上用場。

驗證也很簡單，關閉虛擬記憶體後，即使實體記憶體沒有佔滿，一些軟體，特別是專業領域的軟體，往往強制要求虛擬記憶體，否則會出現崩潰的情況。

事實上，這種說法並不完全正確。▼▼▼

Windows虛擬記憶體關掉更流暢？（中關村在線提供；01製圖）

這裡我們需要了解，現在的軟體到底有多佔用記憶體。目前大多數手提電腦搭載的是 16GB 記憶體，看似很大，但如果日常辦公中需要同時開啟 Edge 瀏覽器和 Photoshop，並且掛著聊天軟體的話，16GB 記憶體大概率是不夠用的。

我是怎麼知道的，因為這就是我天天需要面對的，16GB 記憶體完全不夠用，虛擬記憶體動態調整到 11GB 左右。只要打開 Photoshop，還沒有新建畫布，記憶體佔用量就會提高 1.5GB 以上，而且軟體提交給系統的記憶體佔用需求，往往在 2GB 以上，處理圖片的記憶體佔用就更誇張了。一旦實體記憶體不夠用，而此時又關閉了虛擬記憶體，往往就會出現軟體崩潰、死機的情況。

很多教程建議大家關閉虛擬記憶體，無非就是三個原因。第一，它佔用硬碟空間；第二，虛擬記憶體速度遠低於實體記憶體，會讓系統變慢；第三，記憶體足夠大，完全沒必要。

針對第一點，虛擬記憶體確實佔用硬碟空間，而且你的實體記憶體越小，虛擬記憶體往往會佔用越多，這一點沒法避免。

第二點只有在記憶體非常不夠用的情況下，影響多任務的切換速度，一般日常辦公使用是很難察覺的。

第三點完全是錯誤的，有些軟體是強制要求虛擬記憶體的，而且這還要看你的使用場景。如果你的使用場景非常佔用記憶體，比如經常使用 AI 本地大語言模型，即使 64GB 記憶體也不夠，仍然需要虛擬記憶體。

所以，如果你的記憶體不是特別大的話，比如 16GB，還是建議開啟虛擬記憶體。即使記憶體容量比較大，比如 32GB 或 64GB，最好也開啟虛擬記憶體，避免一些軟體出現崩潰的情況。

建議大家不要調整虛擬記憶體，但如果你想要設置的話，可以點擊設定，依次點擊「系統」——「系統資訊」——「進階系統設定」，在「效能」欄點擊設定，選擇「進階」，就能夠看到現在佔用多少虛擬記憶體。

需要調整的話，點擊變更，取消上方的「自動管理所有磁碟的分頁檔大小」，選擇「自訂大小」，然後設置初始大小和最大值就可以了。最後建議選擇「系統自動管理虛擬記憶體」即可。

看到這裏，相信你對於虛擬記憶體有了一點兒了解，建議選擇系統自動管理虛擬記憶體即可，不用對這項技術過於操心，關閉或者手動設置的話，有可能會影響到正常使用。

另外，想要減少虛擬記憶體的影響，最直接的方式就是增加記憶體。所以推薦大家後續入手手提電腦的話，儘量選擇32GB記憶體版本。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】