Win 11更新出事變磚！微軟確認災情　竟稱無修復方案要用家自救？

Windows 11又翻車了，這是近年來最嚴重的Windows安全更新漏洞之一。



WC（Windows Central）、TH（Tom's Hardware）多家媒體報道，部分Windows 11用戶受到最新Windows 11安全更新漏洞的影響，導致電腦無法開機。

據AskWoody論壇帖子稱，部分設備在安裝2026年1月 Windows安全更新後出現「UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME」錯誤。受影響的電腦屏幕一片漆黑，並顯示「您的設備遇到問題，需要重新啟動。您可以重新啟動。」的提示訊息。

該問題已經被微軟官方證實。以下是微軟的公告：

我們收到少量報告，稱部分設備在安裝2026年1 月13日發布的 Windows安全更新及後續更新後，無法啟動並顯示停止代碼「UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME」。受影響的設備屏幕會顯示黑屏，並顯示「您的設備遇到問題，需要重新啟動。您可以重新啟動。」的提示訊息。此時，設備無法完成啟動，需要手動執行恢復步驟。」、



但微軟並未提供具體步驟。該公司僅表示，該問題影響運行Windows 11 25H2和24H2客戶端版本的本地計算機。該公司正在調查該問題，一旦有更多訊息，將立即公布。

這並非微軟最新Windows安全更新引發的首個問題。據Windows Central報道，部分電腦無法關機或休眠，另一個漏洞導致Outlook、OneDrive和Dropbox等雲應用無法正常工作。

微軟隨後發布了緊急更新來解決這些問題，但目前似乎還沒有針對無法啟動錯誤的修復方案，這也是迄今為止最嚴重的問題，唯一的解決方法是進入Windows恢復環境並卸載最新的安全補丁。

這些安全更新本應保護Windows用戶的安全，但目前看來，它們弊大於利。類似的翻車已經屢見不鮮。2025年8 月的安全更新就曾導致Windows 10和11的恢復工具失效。

10月份的另一次安全更新也帶來了新的問題：USB鍵盤和鼠標在Windows恢復環境中無法工作，這意味着用戶實際上無法對電腦進行任何故障排除。目前尚不清楚問題的具體原因，我們仍在等待微軟發布緊急更新來修復。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】