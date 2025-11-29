微軟歷代Windows系統排名大公開　Vista竟未算最爛？墊底的是它

你心目中最經典的Windows系統是哪一代？ 對很多用戶來說，或許是陪伴青春的Windows XP，也可能是簡潔穩定的Windows 7。



近日，《Digital Trends》對所有12個Windows操作系統進行了排名，看看是否和你想的一樣。

第1名：Windows 7，功能穩、體驗佳、無多餘花樣

《Digital Trends》將冠軍頒給了Windows 7，認為它是介於傳統與現代之間最完美的平衡。 比起過度強調觸控的Windows 8，Windows 7更貼近桌面用戶的直覺操作，加入固定應用程序、窗口預覽、屏幕分割等現代功能，同時又保有簡潔的使用環境。

報道認為，Windows 7沒有綁定Microsoft Store、沒有AI語音助理，也沒有強迫登入雲端帳號，對很多用戶來說，是「最後一代純粹的Windows」。

第2名：Windows XP，全球最長壽經典，陪伴PC邁入網絡時代

第2名則是最經典版本之一，支持長達13年的常青樹Windows XP。 從標誌性的藍天綠地桌布，到QQ、MSN聊天風潮，再到eMule等檔案分享工具的崛起，XP可說是全球電腦世代的共同記憶。

報導指出，XP是第一套大規模讓計算機「上網變簡單」的操作系統，也成為許多人心目中「計算機=Internet Explorer」的根源。

但它僅支持32 bits元處理器，後期漏洞與安全問題頻傳，終究無法抵擋時代淘汰。

第3名：Windows 10，替失敗的Windows 8止血成功

Windows 10被視為微軟亡羊補牢後的穩定力作。 它修復了Windows 8的觸控界面災難，重新找回傳統桌面用戶的信任。 整合Edge瀏覽器、加入指紋與面部辨識功能、改善高分辨率屏幕支持，讓它成為目前市佔率最高的版本之一。

《Digital Trends》也提到，Windows 10雖然有推廣雲端帳號與Microsoft Store的爭議，但整體效能與兼容性表現亮眼，「像是這個時代的Windows 7」。

第12名：Windows ME，不到一年就被淘汰

排名墊底的則為Windows ME。 作為最後一代基於MS-DOS的系統，它限制DOS存取，卻又無法享有NT架構的穩定性，導致操作不順、經常死機、系統還原常常失效，被點名是「最不該推出的Windows」。

Windows 3.1（第4名）：

該系統首次支持TrueType字型、拖曳檔案、屏幕保護程序，是DOS界面向圖形界面的關鍵過渡。

Windows 11（第5名）：

雖然還在推廣階段，但UI簡潔、支持多桌面、遊戲功能強化，已逐步打下基礎。

Windows 98（第6名）：

首度重視網絡功能，引入Windows Update、IE 4、支持USB與DVD，穩定性大幅提升。

Windows 95（第7名）：

Windows 95 操作系統奠定了未來幾十年Windows界面設計的基調。它引入了標誌性的「開始」菜單，將應用程序嵌套在子菜單中，使程序分類更加便捷，並改善了日益繁雜的視覺界面的組織結構。

Windows 2（第8名）：

Windows 2雖然沒有像Windows 3.0/3.1那樣取得巨大成功，但它相比功能相對有限的 Windows 1而言，無疑是一次重要的改進。

Windows 2最重要的方面或許並非操作系統本身，而是它預裝的程序。Windows 2內置了許多實用的默認應用程序，例如Windows計算器和Windows日曆。它還支持經典的Microsoft Word和 Excel。

Windows 1（第9名）：

Windows的第一個主要版本本應排名更高，但作為操作系統的最初嘗試，它並不算是一個合格的操作系統，它的操作極其有限，既不支持窗口重疊，也無法運行許多後來使Windows成為如此強大平台的程序。

當時很多用戶認為它無法與蘋果的圖形用戶界面操作系統相媲美，並批評其運行速度慢、兼容性差。一些人抱怨它過度依賴鼠標輸入，尤其是那些習慣了純鍵盤操作的用戶。

Windows Vista（第10名）：

Windows Vista有多糟糕，這幾乎成了一個meme。它經常出現在各種「最差Windows系統」榜單的榜首。

但《Digital Trends》認為它被低估了。Windows Vista在發布之初看起來非常現代，擁有許多精美的Aero透明效果，甚至還有一些概念設計設想Windows 12也會採用類似的外觀。

Windows Vista推出得太早、太新，很少有人對它留下美好的回憶。

Windows 8（第11名）：

它試圖讓Windows桌面更適應新興的平板電腦市場，並且在一定程度上取得了成功，其磁貼式設計和手勢控制讓在平板電腦上使用Windows變得很愉快。

然而，對於經驗豐富的桌面電腦用戶和新手來說，Windows 8的操作都極其不直觀，這立刻讓許多Windows老用戶感到失望。

以至於微軟不得不通過Windows 8.1的補丁（patch）程序重新加入原始的任務欄和開始按鈕，這在一定程度上有所幫助，但為時已晚。

