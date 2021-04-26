撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-04-26 16:13

【Google Gmail教學】不少打工仔都有每日Check Gmail的習慣，但是到了休假大家又會不會回覆呢？其實Gmail有好多實用的隱藏功能，方便大家處理電子郵件，加快工作效率！學識以下10招實用秘技，即使「大頭蝦」Send錯Email都可以一鍵收回，亦可排程甚至機密化電郵，就連假日自動回覆對方都做得到，絕對是職場達人必學！

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同場加映：Gmail教學｜職場Email常用英文50句 開場白/建議/提問/結尾一覽

以下集合了50句在職場上常見的Email用語，10個類別中總會有一兩句用到，即刻學寫專業Email！

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以上文章由 Finnie's Art Lanaguage 的 Tiffany 老師協助校對。想跟 Tiffany 老師學英文？可以看瀏覽 YouTube Channel與芬尼學英語 Finnie's Language Arts！

想知更多Email的英文用語？即睇全文：Gmail教學｜職場Email常用英文50句 開場白/建議/提問/結尾一覽

同場加映：Excel懶人必學3招 照片一鍵生成表格 附10個常用函數公式

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻廢話少講！如何靠一幅照片生成表格 3招懶人必學Excel做法！【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

面對職場，身為一個打工仔又怎能不懂Microsoft Excel呢！慨嘆過後，初階者繼續要走Excel的路，不妨簡單學識以下10個Excel常用的函數公式，提高日常的工作效率！

👇🏻👇🏻👇🏻10個Excel常用的函數公式【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻

Microsoft Excel簡直是文職必懂的技能，可是平日整合表格的時候，或許會出現類似以下小問題，例如怎樣以0開首，如何秒製圖表、快速合併儲存格等等。如果想靈活運用Excel，不妨一學以下10個超實用秘技！

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同場加映：10個Excel實用技巧 輕鬆執靚圖表 附10個打工仔常用函數公式

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以上只是部分 Excel 實用秘技！想知道更多？請觀看完整全文：10個Excel實用技巧 輕鬆執靚圖表 附10個打工仔常用函數公式

同場加映：Windows 10｜20個整理視窗快捷鍵 善用「虛擬桌面」變多幾部電腦

【Windows 10 快捷鍵】平日處理文件，一邊上網找資料，一邊用Word 檔打字，不知不覺整個電腦桌面都是一個個的視窗！當同步操作多個視窗，桌面難免變得雜亂，有時候想找一個網頁都要花一段時間，結果影響到工作效率。其實只要善用Window 10的快捷鍵創建虛擬桌面，就可以輕鬆整理所有視窗，提升效率！

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以上只是部分Windows 10視窗整齊快捷鍵！想知道更多？請觀看完整全文：Windows 10｜20個整理視窗快捷鍵 善用「虛擬桌面」變多幾部電腦