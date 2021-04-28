iOS捷徑教學｜平時iPhone收藏好多靚相、手機桌布，所以每次轉手機背景都好難挑選？其實iPhone用家只要善用iOS捷徑，即可將整個相簿的圖檔輪流做Wallpaper！
iOS捷徑教學｜自動轉轉iPhone Wallpaper！勁簡單！（《香港01》美術部製圖）
按照以下步驟設定好捷徑，之後只需簡單一鍵、輕敲機背，就可以快速更換iPhone鎖屏畫面及主畫面的背景圖片。如果想每日開機都有驚喜，亦可每日定期自動轉Wallpaper！是不是很期待呢？在此之前，各位iPhone用家要先取得iOS捷徑腳本，請點撃「自動換桌布腳本」然後跟隨以下步驟。
👇🏻👇🏻iOS捷徑iPhone轉背景圖片教學【點圖放大睇】👇🏻
想設計出與別不同的版面，手機App： Widgetsmith、PhotoWidget：Simple、Days Matter、Color Widget真的是美化必備，再加上捷徑功能，令Widgets以及App，都變成粉飾的工具！建議大家快點學識7招手機美化術！
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻7招手機美化術【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
同場加映：iOS捷徑教學｜Safari一鍵翻譯外語網站 超方便iPhone用家必學
iPhone用家只要善用iOS捷徑，以後用Safari或者Google上網，就可以即時翻譯。在此之前，大家先要取得網頁翻譯捷徑腳本，請點撃「網頁翻譯腳本」然後跟隨以下步驟。
👇🏻iPhone網頁即時翻譯4步輕鬆完成！【點圖放大睇】👇🏻
想知還有哪些秘技？即睇全文：iOS捷徑教學｜Safari一鍵翻譯外語網站 超方便iPhone用家必學
同場加映：iPhone聲量3大常見問題 iOS設定6招解決！附聲波清潔喇叭捷徑
其實只要6招設定iPhone，即可確保音質、穩定iPhone的聲量、有效消噪、進一步保護聽力！👇🏻👇🏻👇🏻簡單6招設定iPhone！【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻
縱使設定iPhone的音量，大家平時都要清潔iPhone的喇叭孔內的灰塵。以下就有一個iOS捷徑，可以利用聲波震動將喇叭外面的灰塵和污垢震掉！不過首先，要按入「iPhone喇叭灰塵清理捷徑腳本」取得腳本，然後跟隨以下的簡單教學，震走灰塵！
👇🏻👇🏻👇🏻清理iPhone喇叭灰塵教學【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻
即睇全文：iPhone聲量3大常見問題 iOS設定6招解決！附聲波清潔喇叭捷徑