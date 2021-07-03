Notebook過熱傷機硬件易壞　3招無需拆機　幫手提電腦有效散熱

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玩遊戲手提電腦發熱太燙嚴重影響遊戲體驗性以及操作的舒適度，相信這是廣大網友都關心的問題，手提電腦相比傳統台式機的優勢和特點就是輕薄，但因此也造成筆記本機體內部空間狹窄，散熱能力受到一定限制，即使是超極本那樣配備低功耗處理器，散熱也不會有太好的表現。那麼，手提電腦散熱空間被限制了，散熱風道設計就成為其散熱性能的關鍵。

當然散熱風道設計在手提電腦出廠時就已經落定，普通用戶無法使其改變。那麼我們能做什麼？怎樣去提高散熱效率呢？本文就來歸納一些手提電腦使用過程中可能會需要的小技巧，不需要拆機就可以解決一部分散熱問題。不信我們就來看一看吧！

▼▼▼點擊看改善手提電腦散熱小技巧▼▼▼

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寫在最後：

其實在日常使用手提電腦的時候，我們一定要及時觀察手提電腦的溫度變化，如果有溫度過高的情況發生的話，就一定要對手提電腦進行有效散熱，包括吹風扇，墊腳墊，加散熱器都是非常好的解決方案，手提電腦在使用2年之後一定要進行一次清灰。否則散熱效率會大打折扣，你學會了嗎？

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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