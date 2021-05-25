撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-25 16:21

最佳Microsoft Office替代軟件「Vole Office Pro終生授權版」限時免費取！想找一套可替化Office工作，這款「Vole Office Pro」或是不錯的選擇，最近它限時免費獲取終生授權版，只需要簡單幾個步驟，就可以完成登記、下載。下文立刻教大家如何獲取。

「Vole Office Pro」內有Word、Excel、PowerPoint、PDF等功能的萬用Office軟件，最近就限時免費讓大家獲取終生授權版。雖然過程有少許複雜，但都值得大家及早申請，有需要時才使用也好。

限時免費獲取功能相當齊備的Vole Office Pro（電腦截圖）

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