疫情在家，玩樂高也是一種不錯的排遣方式，不過對於有小孩的家庭來說，要保持說明書的完整度絕非易事。



時間一長，缺頁或整本消失也是很有可能，這時如果要拼回原貌就有點困難了，雖然官方很早就有提供說明書 PDF 文件檔下載的服務，不過透過「LEGO組裝說明」這套官方 App，除了可以管理所擁有的樂高套組說明書，其中部分套組還提供了3D建模呈現的組裝說明，看起來更佳清晰明瞭。

LEGO Building Instructions

Android版：https://parg.co/bNej

iOS版：https://parg.co/bNe2



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步驟1.安裝並開啟 LEGO 組裝說明 App，首先輸入出生年並同意隱私政策。

步驟2. 進入 App 首頁，輸入樂高盒組的編號即可搜尋所需的樂高說明書。

步驟3. App 內收錄2015至今的組裝說明檔案，搜尋到之後按下「開始拼砌」。

步驟4. 此套組為例，可組成兩種車型，選擇要組裝的款式，並等待讀取完成。

步驟5. 過程中會以動畫展示，並以框線標示組裝的積木，甚至可以隨意縮放並翻轉。

步驟6. 開啟 Ghost View，未組裝的部分會以透明呈現，方便瞭解積木的相對關係。

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】