IKEA、LEGO聯乘推出積木收藏盒　兼具玩樂與收納功能孩子定喜歡

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-05-13 12:00

全球知名的居家用品連鎖企業「IKEA」與丹麥國寶「樂高Lego®」積木玩具首度跨界聯名推出「BYGGLEK（ビッグレク）」樂高收納盒系列，四種尺寸可滿足多種空間需求，純白色系更可輕易融合在所有裝潢風格之中，讓收納樂高積木不再令人傷腦筋。樂高收納盒一在IKEA上市立刻吸引愛好者掃貨，還沒跟上搶購潮嗎？趕快來看看介紹！

按圖了解IKEA樂高收納盒（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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大人小孩都為之瘋狂的IKEA樂高收納盒

「樂高Lego®」積木玩具舉世聞名，多種配件混搭出超多元玩法，不少人視他為培養自由創作激發想像力的必備品，不只小孩在成長過程中不可或缺，大人們也都著迷於挑戰較高難度的樂高，可說是全年齡通殺。有在玩樂高的朋友絕對有遇過小零件四散在家中而被家長碎碎念的經驗吧？樂高這回攜手IKEA推出聯名「BYGGLEK」收納盒，全白外觀可完美融入各式裝潢，多款尺寸除了可將樂高分門別類收納，也可依照空間存放，讓你的專屬玩具空間井然有序。

IKEA「BYGGLEK」樂高收納盒共有四種尺寸，並推出了全新樂高積木組，包含兩百塊彩色積木以及一支可省力拆除樂高的小道具，適合樂高初心者連同收納盒一塊買單帶回家，享受隨心所欲組裝的樂趣。以下為大家列好四款樂高收納盒的詳細尺寸，趕快為自己的樂高積木張羅新家吧！

（IKEA日本官網）

IKEA x 樂高Lego®聯名的最新「BYGGLEK」樂高收納盒擁有四個尺寸，適合所有居家空間，且盒子本身也能組裝堆疊，讓收納變得更有趣。IKEA樂高收納盒上市後已經引起瘋搶，喜歡樂高的朋友可別錯過啦！

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善用收納櫃亦需有要求

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