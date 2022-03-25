AirPods電池壽命也可以延長　3個實用技巧要掌握　再戰多年不是夢

真無線耳機的普及給人們帶來了很多便利，沒有了線材的束縛，它可以幫我們接管更多的使用場景。但是，鋰電池都是有使用壽命的，並且電池容量越小，壽命越短，這一點相信大家都有共識。常年佔據市場銷量頭部的AirPods，單隻耳機電池容量僅93mAh，可提供5～6小時的音樂播放時間，當然這個續航已經是很持久的了。不過，隨着日常使用中的反覆充放電，AirPods的電池容量也會越來越少。



從很多用戶的使用反饋來看，AirPods的電池壽命大約在三年左右。其實這已經算是很不錯的表現了，因為通常智能手機的電池壽命也就只有三年。但是AirPods有一點和智能手機不同，那就是AirPods的耳機基本無法拆解，不具備輕易更換電池的可能。

我們到Apple官網的AirPods電池服務費用，可以看到AirPods/AirPods Pro單隻耳機費用為389元；而一般來說左右兩隻耳機的電池衰減基本上是同步的，所以更換一次電池的費用應該是：389*2=778元。而目前購買全新AirPods 2也不過千元左右，所以這個價格基本上等於換新了。因此，給AirPods換電池，非常不划算！

那麼問題來了，有什麼方法可以改善和延長AirPods的電池壽命？

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1、開啟最佳化電池充電

其實Apple自己也意識到了這一點，自iOS 14.2以後，Apple為AirPods新增了一項「最佳化電池充電」功能。開啟後AirPods會學習用戶每日的充電模式，以使耳機可暫緩充電至80%以上，直至被需要使用。此功能對於改善和延長AirPods的電池壽命非常重要，請務必開啟。

設置方法也非常簡單，首先確認iPhone系統版本在iOS 14.2以上。與AirPods配對後，進入 iPhone的「設置 > 藍牙 > 點擊AirPods」就可以開啟「最佳化電池充電」功能了。另外我還發現，AirPods的充電盒在充電時打開，iPhone屏幕上會顯示計劃完成的充電時間。若想盡快充滿電，可點擊「關閉到明天為止」，這一點我覺得非常人性化。

2、關閉自動耳朵檢測

「自動耳朵檢測」這項功能可能很多用戶都沒太注意，如下圖所示，將AirPods放入耳中時，此功能可自動將音頻線路從連接的設備傳輸到AirPods。但這項功能有個「Bug」，當用戶使用同一Apple ID登陸兩台Apple設備（如iPhone），AirPods經常會在兩台設備間頻繁切換，反而會給用戶帶來一些不便。禁用此功能可解決該問題，並且還能延長耳機電池的使用壽命。要禁用此功能，請執行以下步驟：

打開iPhone設置 > 點按藍牙 > 點擊AirPods > 關閉自動耳朵檢測

3、不要頻繁開/合充電盒

AirPods的便捷在於當你打開充電盒時，藍牙連接就會被激活，並與附近配對過的設備迅速連接；而且充電盒開/合時清脆的「噠噠」聲非常好聽，我身邊就有很多AirPods用戶在無聊時愛把玩充電盒。但這對於充電盒的電池是不利的，因為每一次打開充電盒都會使用電池電量，頻繁的藍牙連接同樣也會損耗電量。因此這個習慣建議大家還是改一改為好，避免浪費電池電量。

除了以上提到的三點，日常使用AirPods時，我們應該還要注意儘量避免經常使用大功率快充充電器為AirPods充電；此外，還要儘量遠離極端温度，尤其是在高温環境下為耳機充電，最容易造成電池壽命的衰減。

總結：

AirPods不同於iPhone，其電池體積和容量都很小，任何損壞都可能導致電池受損。遵循以上的設置和使用習慣，將有助於延長AirPods的電池壽命。另外，不要忘記一直保持AirPods的清潔，以使其儘可能長時間保持良好的狀態。

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