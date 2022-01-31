耳機音質愈好仍會傷害耳朵　日常習慣影響最大　戴耳機時長要注意

耳機已經成為人們日常工作和娛樂中不可或缺的數碼產品，然而與之而來的健康隱患也逐漸受到人們的關注，尤其耳機對聽力健康的影響是我們每個人都需要了解和重視的。



這裏我們不妨先拋出兩個小問題：

1：人耳的舒適度上限值是多少？（A：65分貝，B：75分貝，C：85分貝）

2：單次佩戴耳機的時長不要超過（A：30分鐘，B：60分鐘，C：90分鐘）

如果你答不上來或答錯了（答案在文章末尾），請務必花3分鐘把這篇文章看完。

近日，據韓國YTN電視台報道，韓國消費者院測試了市面上銷量較高的10種入耳式藍牙耳機，這些耳機價格最多可以相差10倍以上。除了價格懸殊，用戶使用耳機的習慣以及耳機本身的質量都會對耳朵造成損傷，甚至會引發耳部炎症。如果你認為以上內容只是媒體的過度解讀，還請繼續往下看。

▼▼▼以為只是耳機質量會影響會對耳朵造成損傷？▼▼▼

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哪些戴耳機的習慣會損傷耳朵（聽力）？

類似於 AirPods 這類入耳式耳機（僅以AirPods舉例），有很強的密封性；佩戴時間過長容易導致耳道內升溫變潮濕，引發微生物瘋狂繁殖。有研究表明，佩戴入耳式耳機一小時，微生物的繁殖量是不戴耳機的 3～5 倍。這種情況下，如果耳道內菌群平衡被破壞，耳道炎發生的風險就會明顯升高。所以一定要定期清理耳機，否則這個密封的空間很快就會成為滋生細菌的溫床。此外，平時戶外活動較多的消費者建議選擇防水等級高的耳機。

專家建議，我們在佩戴耳機的時候，最好要遵守「60」—「60」原則——音量最好不要超過60分貝，單次佩戴耳機的時長不要超過60分鐘。一旦超過這兩條界限，我們內耳裏面的聽神經毛細胞就會受到損傷，導致神經性耳聾；耳道內還會滋生細菌，長此以往就會導致耳朵發炎。此外，選擇一款好的降噪耳機可以讓用戶在較為嘈雜的環境下使用正常音量欣賞音樂，避免音量過大（為了遮蓋噪音）對聽力造成不可逆的損傷。所以我們也推薦大家優先選購降噪耳機。

有些人習慣晚上睡覺的時候戴著耳機，這種情況對耳朵的損傷是非常嚴重的，會大大增加耳聾的風險。如果因為工作等原因需要長時間佩戴耳機，像前面說的，佩戴60分鐘後一定要摘下耳機讓耳朵休息一會。

不同種類的耳機如何挑選？

從醫學的角度來講，一副質量好的耳機和一副劣質耳機對耳朵會造成怎樣的影響？北京中醫藥大學耳鼻喉科主任閆佔峰這樣解釋：「一副質量好的耳機對聲音的還原能力會很強，並且噪聲頻率會少很多。」 所以，一副劣質耳機除了可能佩戴不夠舒適，在聲音上也會對耳朵造成聽覺傷害。

專家建議消費者平時最好佩戴頭戴式耳機，減少使用耳道式耳機，因為後者長時間使用會對耳道皮膚造成損傷；此外，經常使用骨傳導耳機也會對內耳毛細胞造成損傷。不過，頭戴式耳機的弊端也很明顯，例如夏天太熱愛出汗、隨身攜帶不方便、容易毀掉髮型....所以這個利弊也只有我們自己根據實際情況來權衡了。

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如何緩解久戴耳機的不舒適感？

長時間戴耳機耳朵肯定會不舒服，對此專家給出一個緩解動作叫做「鳴天鼓」，小編親測的確是有一些效果的。下面是具體操作步驟：

1：雙手捂住耳朵

2：用雙手食指叩擊後腦勺（耳朵裏能聽到嘣嘣聲）

3：每次叩擊約30下，可有效緩解耳朵的不舒適感



結語：

現在很多人對於聽力健康的意識還比較薄弱，大家並沒有意識到聽力損傷帶來的一系列嚴重後果。使用一款好的（降噪）耳機能夠起到一定的防護作用，但耳機也不適宜長時間佩戴，關鍵還是需要提升對聽力的防護意識。如果你已經出現了一些聽力問題（聽力下降、經常耳鳴），務必及時到醫院就診。最後還是希望大家從今天開始關愛自己的耳朵，遠離噪音和不良的用耳習慣。

（PS：問題1正確答案：B； 問題2正確答案：B）

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