iPhone的3個實用冷知識　果粉也未必知道　隱藏相簿原來藏在這裏

在這個機不離手的時代，智能手機在日常生活中起著越來越重要的作用，手機的應用場景也越來越廣泛。之所以手機能被大家廣泛認可，能夠迅速的在市場中普及，這與它豐富的功能密不可分。那麼，大家有沒有想過，手機搭載的功能我們都用過嗎？



最近，身邊有個iPhone十年「死忠粉」說：iPhone手機中有三個功能把手機賣了可能都不會用。

iPhone的3個進階使用技巧，你都知道嗎？

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01 隱藏相簿

隱藏相簿這項功能可能在很多Android用戶看來不值一提，畢竟市面上的大多數Android手機都帶有這項功能，而且方便實用。那麼，假如我們用的iPhone手機，又將如何把照片隱藏起來呢？通常有兩種方式：下載第三方軟件、利用iPhone自帶圖像隱藏。

下載第三方軟件不在今天的討論範圍內，我們主要為帶來介紹iPhone自帶圖像隱藏。操作十分方便，首先我們打開相簿，選定我們想要隱藏的照片，點擊圖片界面左下角紅框內的按鍵，即可跳出相應的菜單欄，我們只需點擊「隱藏照片」，照片就不會出現在相簿中了。

為了讓照片真正的隱藏起來，我們還需對相簿做些其他設置。首先我們打開手機的設置頁面，點擊「相片」關閉「隱藏相簿」選項，這時你在相簿中隱藏的照片就不會有人發現了，整體操作方便快捷。

02 常去地點

大家信不信，在你iPhone手機中有一個記錄常去地點的功能，它會一直走在後台默默記錄你的前往地點訊息，筆者敢說這個功能百分之八十的小夥伴不知道。

常去地點的打開方式非常簡單，僅需開啟我們的設置、點擊私隱、點擊定位服務、點擊重要位置即可。手機會自動記錄你的家庭地址與工作地址，並且還會準確的為你列出何時用什麼交通工具，用時多久到達的單位。

在我的地址下方，我們還可以看到曾經去過的城市與地點，會按照時間線將地點聯繫起來，定位訊息非常準確。當然了，大家如果不喜歡可以選擇關閉這項功能。

03 搜索

手機快捷搜索功能發展至今，可能不少人都不知道它都能做些什麼。首先，我們要知道手機快捷搜索指的是什麼，有哪些功能？我們可以簡單理解為快速打開應用、全局搜索以及一鍵直達。

除了以上三種功能外，iPhone的快捷搜索欄還可以進行貨幣換算，直接輸入你想了解的貨幣種類它便可以按照最新的匯率換算成港幣；還可以當成計算機，做一些簡易的計算，比較方便。

除了以上三項功能，可以大家還聽說過一百條通話記錄、不聯網也可正常使用Apple Pay等等。可以說Apple在人性化方面做的還是非常不錯的，系統功能非常實用，操作也很簡單，如果大家還知道不同的iPhone用機小技巧，也可以在評論區積極留言。

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