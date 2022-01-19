iPhone｜消失的APP圖示並不代表已刪除　6步教你於桌面重新顯示

通常在 iPhone 上的 App Store下載 App 後，會在桌面顯示 App 的圖示，但有時在設定的過程中，不知何故，就是沒有顯示在桌面上，又或是不小心在桌面上移除 iOS 內建的工具圖示。此時，先試著從 App 資料庫中找找，或許只是圖示沒有顯示在桌面，又或是移除圖示而不是刪除工具而已，且只要重新設定顯示在主畫面就可以了。



▼▼▼6步教你重新在iPhone顯示桌面遺失的App圖示！▼▼▼

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步驟1.由於下載後的 App ，都會存在「App資料庫」，因此先在主畫面往右滑，叫出 App 資料庫。

步驟2.搜尋到想找的 App 後，即確定有安裝在 iPhone 裡，長按 App 圖示。

步驟3.於出現的選單裡，選擇「加入主畫面」。

步驟4.回到 iPhone 的桌面，就可以看到 App 圖示。

步驟5.通常安裝 App 後，圖示都會顯示在桌面，如果有圖示不見的問題，開啟設定，找到「主畫面」。

步驟6.在新下載 App 的分類下，檢查是否有勾選「加入主畫面」，若勾選「只加入App資料庫」則不會顯示在桌面。

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