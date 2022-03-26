iPhone有1個功能常被誤觸引發尷尬事件　活用捷徑功能輕易解決

iPhone自推出以來就深受愛戴，雖然有別於他牌使用iOS系統，但是iPhone本身附有掃描文件、桌面工具整合等功能，讓果迷們用手機就能完成日常生活所需事務。不過日前就有女網友透露公眾場合常見民眾誤按iPhone的1項功能，掀起網友共鳴與討論。



搭捷運「手機誤開手電筒」無人提醒？女網友內心矛盾：到底要不要說

女網友3月5日在社群論壇Dcard上以「一路無人提醒閃光燈」為題，曬出自己搭乘台北捷運時，有民眾專注滑著手機，卻沒發現iPhone的手電筒不小心被開啟的畫面，「十幾分鐘過去，上上下下的人都沒有想告訴他......其實我內心很矛盾要不要告訴他......大家呢？」

閃光燈長開，旁邊的人都不知是否應上前提醒。（discard）

iPhone手電筒僅需兩步驟開啟！網友共鳴：放口袋也不小心按到

因iPhone手機只要使用者輕觸螢幕後，長按桌面手電筒圖示就能輕鬆開啟，也讓許多網友對於「誤觸手電筒」非常有共鳴，「有時候手電筒真的會不小心按到」、「閃光燈在背後，真的很難注意到，而且他也很認真看手機」、「11系列後有時候真的很容易按到」、「掃實聯制的時候時常誤觸，好煩」、「有時候手機放口袋會不小心按到」、「還以為他在偷拍」。

不過遇到有人誤觸手機手電筒功能，網友也建議「直接說啊！不然眼睛很不舒服吧！」、「其實大家都一樣在等人去跟他講吧？就覺得反正一定會有人去講我就不去了這樣」、「前天搭高鐵也遇到一個外國人按到手電筒，馬上提醒他」、「我上次在捷運也是開著沒發現，不過一站就有好心的姊姊提醒我了」、「人在火車上，看到這篇文默默看一下自己的手電筒」，也有網友幽默回應「捷運在播知足嗎」、「還是說他其實在幫忙打光」。

如何避免突然開啟手機手電筒？網友提供1解方：減少被誤觸

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有網友也提供避免誤觸iPhone手機手電筒的解方，以早上8時至晚上22時（840分鐘）為例：

(1)打開手機「捷徑」功能，點選右上角的「+」字號，選擇「製作個人自動化操作」。

(2)按下「特定時間」並設定在早上8點，接著搜尋「數字」工具並填入「840」，最後搜尋「重複」，並長按藍色按鈕1次、選擇「神奇變數」。

(3)搜尋「手電筒」工具並將開啟切換成「關閉」，搜尋「等待」後秒數改成60秒，把「手電筒」與「等待」兩項指令移動至「結束重複」上方，最後按右上角「下一步」就完成設定，早上10時至晚上22時若誤觸手電筒，就能在1分鐘後自動關閉。

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