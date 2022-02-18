遺失iPhone不用慌　網民分享1招實用技巧　20分鐘內成功尋回

不小心遺失iPhone怎麼辦？日前一名女網友表示，自己出門買宵夜時不小心把手機弄丟，結果靠著蘋果（Apple）裝置內建「尋找（find my）」功能，成功在短短20分鐘內找回掉在路上的手機！



一名女網友於Dcard發文表示，自己買宵夜時不慎遺失了iPhone手機，幸好想起 Apple內建有「尋找」 功能，只要在任何平台登入自己的iCloud 帳號，即可取得手機定位，於是她立刻打開iPad使用這項功能，並開始沿路尋找手機。

▼▼▼不小心遺失了iPhone的話，可以試試用這個方法。▼▼▼

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這名女網友指出，開啟尋找功能後會讓手機「嗶嗶叫」，不斷發出聲音，「男友一邊打我的手機，後來真的被接起來；因為手機一直叫，有人經過應該都會嫌它吵」，最後得知原來手機被路人送到隔壁大樓的警衛室，而從遺失到找回僅花費約20分鐘時間，令她不禁感嘆「再次見識到iPhone的厲害」。

根據蘋果官網公告，尋找功能適用於所有Apple裝置，當使用者登入iCloud帳號並開啟尋找模式，即可在地圖上看見自己所有裝置的定位，也能透過播放聲音精準找到裝置的所在地點，裝置上也會顯示訊息給發現它的人。若擔心裝置落入壞人手裡，也能遠端遙控清空個人資料並啟用自動鎖定。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone弄丟怎麼辦？她靠1招「手機定位狂叫」20分鐘找回：見識Apple的厲害】