用iPhone影相必學　善用內置這３個功能　隨手拍出滿意效果

手機攝影時代的來臨，讓我們每一個手機用户都能成為自己的「攝影師」，用我們手機的鏡頭去捕捉身邊的點點滴滴，用照片或視頻去表達你內心的美好與熱愛。



我發現身邊很多買來手機的朋友拿起手機就直接「闖作」去了。雖然，問題不大，但是我這裏有幾個私房小技巧，大家可以拿去試試，或許能幫助到大家。

靠iPhone便可拍出滿意相片？活用這3個功能可令相片效果大增。

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01 設置格式

首先，可能大家拿到手機之後不要着急拍照，咱們可以先到手機的設定-相機-中找到-格式。在格式中建議大家選擇-高效率，這樣能夠讓你的照片或視頻佔用手機空間相對較小。當然，如果你的手機有足夠空間或對畫質有更高需求也可以選擇下面的-最相容（該模式下採用JPEG/H.264格式）。

02 保留設定

保留設定，這個選項我相信很多朋友和我一樣根本就沒有好好點開看過吧。這裏面可以將咱們手機相機的操作預設直接保留好，避免咱們每次打開相機後還需要重新設置。

相機模式：手機會在你打開相機的時候自動跳轉到上次你使用過的模式，而非系統默認的拍照模式；

自訂控制項目：比如畫面的長寬比，光效、景深以及濾鏡設置，手機都可以進行保留；

原況相片：這個選項是預設打開的，如果不喜歡的話大家可以關閉；

03 多嘗試濾鏡影調

iPhone相機內置的濾鏡其實就已經十分豐富，能夠滿足我們大部分人的日常需要。建議大家在同一個場景下可以多多嘗試濾鏡，手機內置的原生濾鏡可以應用於不同場景，即便是同一場景下也因使用濾鏡不同，產生的觀感也大不相同。

原圖：我個人感覺更重於還原，色彩方面表現比較平淡，就是大家嘴裏說的「白開水」，平淡無奇，沒什麼突出的地方；

鮮艷：能夠將照片中的色彩表現的更加鮮豔，這種模式下比較討好眼球，但有些場景下過於鮮豔的色彩表現出失真的觀感，反倒成了減分項；

鮮豔冷色：拍出來的感覺整體偏藍，畫面傳遞出來更乾淨的感覺，更適合帶有藍天白雲的風光照；

戲劇暖色：第一眼感覺有點兒「髒」，讓畫面多了幾分滄桑感，類似於泛黃的老舊照片的感覺；

黑白：相對比較經典，是很多攝影師都喜歡的一種經典畫面，相較於彩色照片，黑白照片多了些穩重感；

我只是拿iPhone給大家做個示範，其實各個手機廠家對於影像這塊都有自己的理解和調教，建議大家如果想要用好手裏的器材，多看、多拍、多思考，再加上多多實踐以及後期，相信大家都能拍出讓自己滿意的作品來。

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