多種原因導致智能電視愈睇愈Lag　改善流暢度和穩定性可這樣做

新買的電視系統非常流暢，但使用超過一年後就會變得開機慢、打開軟件卡頓，甚至還會死機。那麼智能電視為什麼會出現卡頓的現象呢？



其實智能電視出現卡頓緩慢的原因有很多，主要還是由於硬件配置、記憶體上的先天不足，另外網絡問題以及電視散熱不佳也會導致電視出現卡頓現象。

▼▼▼即睇電視出現卡頓現象的原因及解決方法▼▼▼

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最常見的原因就是智能電視安裝了過多的軟件，軟件佔用了電視太多的硬件資源，影響了系統速度。同時電視軟件在使用過程中會產生並堆積大量的系統垃圾及緩存，這又會加重電視的卡頓。

建議定期刪除一些不必要的軟件應用，釋放記憶體資源，同時定期清理系統垃圾和緩存，甚至可以強制恢復設置，這樣可以確保智能電視運行的流暢度和穩定性。當然我們在選購電視的時候，儘量挑選運行記憶體較高的電視產品，來延長電視系統的流暢。

另外，一些智能電視還會偷偷給電視自動升級，軟件也會被不斷的升級，加速了記憶體上的不足導致卡頓現象的發生，所以用戶們儘量關閉電視的自動升級功能，可以延長硬件配置的使用時長。

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