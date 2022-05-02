買手機｜3個核心配置你必須關注　晶片處理器應優先選擇旗艦級

對於大多數人來說，買手機都是想多用幾年，不想頻繁的更換手機。一則是因為價格並不便宜，一部手機少則1-2千，多則上萬塊；二則是換手機時傳輸舊手機上的數據很麻煩。



那什麼樣的手機才能多用幾年呢？本文就將介紹3個買手機時應該關注的核心配置。

▼▼▼即睇邊3個核心配置啦！▼▼▼

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1）運行記憶體和存儲容量盡量要大

現在手機拍攝視頻的清晰度越來越高，隨著而來的就是體積越來越大的照片。對於愛拍照的筆者來說，照片視頻佔據了大部分系統記憶體，其次就是微信，Whatsapp等社交軟件。很多App做的也越來越大，動不動就佔好幾個G的記憶體。我現在用的就是128GB記憶體的手機，感覺記憶體就很不夠用，用了不到三年，已經做了2次格式化了，每次格式化就非常麻煩，各種東西都需要備份，但還是有遺漏沒備份的，如果不格式化就會在使用時經常提醒存儲空間不足。現在買手機時運行記憶體最少要選8GB的，再小一點的運行記憶體殺後台的情況就會比較嚴重，存儲空間也盡量選256GB及以上的，這樣不會經常存儲空間不足。

2）電池容量建議4500毫安時以上

現在人們的生活和手機綁定很嚴重，手機如果在外面沒電了，健康寶就無法查看，無法手機支付，用手機刷卡進站的就不能坐地鐵，所以現在很多人都有電池焦慮。買手機時儘量買4500毫安時及以上的，否則一年之後「拉胯」的續航能力也會逼你換手機。因為電池使用一段時間之後都會出現損耗，小容量的電池在這時候就可能需要一天兩充，甚至更多，對於日常使用來說會很不方便。但是對於大容量的電池，即使損耗20%也能滿足一天一充的需求。

3）處理器優先選擇旗艦級

手機晶片是決定一部手機使用流暢度的基礎，一般來說晶片的性能越強，手機的使用就會越流暢。Apple現在用的是A系列自研仿生晶片，Android陣營主要以高通驍龍和聯發科天璣為主。

Apple的A系列自研晶片性能都是很強的，選擇起來比較簡單。選擇Android陣營的優先選擇各晶片廠商的旗艦級處理器，比如高通優選驍龍8系列。目前高通最新的投入終端使用的旗艦級晶片的是驍龍8 Gen 1，不久還會出驍龍8 Gen 1+。聯發科現在最好的旗艦晶片是天璣9000。

買手機時選擇這些旗艦級晶片，再加上上面說到的大記憶體、長續航能力，手機基本上用個3-5年沒有問題。

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