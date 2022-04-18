手機影靚相要認準OIS防抖　拍片影景無難度　邊款牌子值得購買？

近年來，手機廠商紛紛加碼手機影像，從傳感器到鏡頭再到手機算法，幾乎把「料」堆到極致。而在眾多升級點中，防抖無疑十分引人矚目的，特別是關於手機支不支持OIS防抖的討論，甚至成了不少人心中界定手機拍照表現高低的重要依據。



其實防抖是個老生常談的話題，平時關注手機圈或者相機圈的人，對此應該都不會感到陌生。在手機上，防抖也分為數個類型，其中比較常見的莫過於OIS、EIS以及混合防抖幾類，其中OIS和EIS分別對應了光學防抖和電子防抖，而混合防抖則是將二者合二為一。

OIS防抖的火爆，其實與廠商刻意宣傳有關，不過隨著這些年的打磨，以及供應鏈的完善，OIS防抖的表現確實更加成熟，作用也是越發明顯。

▼▼▼OIS防抖是手機影相的關鍵？▼▼▼

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1）手機拍夜景更需要OIS防抖

玩過攝影的都知道，無論用什麼設備拍攝 ，手抖都是大忌。對於手機拍照來說，手抖對於成像質量的影響則更加明顯。

很多人發現自己拍攝的照片有時候會發虛，尤其是暗光條件下，照片會更糊一些，其實這很有可能與快門速度有關。在實際拍照過程中，光線環境是不斷變化的，能夠影響曝光量的就只有感光度和快門速度了。一般來說，當光線條件不好時，想要達到正常曝光時間，手機就會自動提高OIS或者快門時間。

大部分手機拍照都是呈傻瓜式的，就是不需要我們自己調整參數，手機會事先幫我們計算好需要的曝光時間、ISO、對焦等參等，用戶只需要按下快門就OK了。但這裏有個問題，就是沒有光學防抖的手機拍攝夜景的時候一般不會提高快門的時間，因為提高快門時間之後，一點輕微的抖動都會造成照片拍糊。可一味提升OIS也同樣不可取，畢竟手機攝像頭的傳感器一般底都比較小，高感樣張往往會有很多的噪點，所以觀感極差。

而有了OIS的配合後，手機會降低安全快門的時間，確保進光量的同時還能壓制OIS，從而獲得更高畫質的純淨圖像，拍出更亮更純淨的夜景照片。

2）千元機也有OIS防抖

OIS防抖雖然不錯，但距離普及還有一段距離。一方面，OIS防抖對於鏡頭設計、製造要求則要更高一些，所以成本也會更高。對於用戶而言，如果需要入手一款搭載OIS防抖的產品，基本都是處於旗艦範疇，可以說選擇範圍還是比較窄的。當然，也不是說搭載了OIS的設備就一定不便宜。事實上，在「內卷」到極致的市場環境下，手機圈從不乏特立獨行的存在，把OIS拉到千元機價位上，也不是沒有廠商做過。

比較具有代表性的就是來自摩托羅拉（Ｍotorola）的edge s pro，這款手機就支持OIS防抖，但當前價格僅2000元左右，如此價格甚至讓很多自詡高性價比的品牌也感到汗顏。儘管摩托羅拉edge s pro終究只是個例，不太具有參考性，但至少說明一件事，支持OIS防抖的機型確實越來越便宜，有朝一日實現普及也不是沒有可能，對用戶而言終究是件好事情。

3）追求「差異化」的高端手機防抖

無論如何，OIS防抖向下普及的趨勢越明顯，但對於一些高端旗艦而言，想要保持差異化，就有必要探索一條新路線。關於防抖的「進化」，Apple 還是很有話語權的，Apple 曾在iPhone 12 Pro Max上搭載了傳感器位移防抖技術，該項技術後來還被應用在了iPhone 13系列全繫上。

說起來傳感器位移式防抖並不神秘，畢竟是從單反和無反上移植過來的。它和傳統OIS有區別，但原理是一樣的。傳統OIS通過鏡組位移或傾斜來補償像場發生的偏移或傾斜，從而減少因為抖動或傾斜帶來的模糊，讓照片更加清晰。傳感器位移式防抖也是如此，只不過防抖裝置並非在鏡頭，而是傳感器上，相當於是說當機身晃動時，傳感器就會做對應的補償運動，因此效果是一致的。

比傳感器位移式防抖更為激進的做法，則還要數vivo的微雲台以及OPPO的懸浮防抖方案了。vivo的微雲台已經發展了兩代，如今已經更新至「微雲台2.0」。和侷限於平面防抖的OIS防抖不同，微雲台2.0在實現「X軸轉動+Y軸轉動」防抖方式的同時，還疊加了「X軸平移+Y軸平移+Z軸旋轉」的電子防抖技術，從而達到「VIS五軸視頻防抖」的效果。

基於這套防抖技術，用戶的拍攝場景再也不受限，無論是夜晚還是運動場景下，無論是視頻還是拍照，都能拍出清晰、明亮的作品。懸浮防抖是OPPO應用於OPPO Find X5 Pro上的防抖黑科技，能夠實現鏡頭組和傳感器雙重光學防抖，最終實現了俯仰、搖擺、水平平移、垂直平移和旋轉五軸防抖操作，防抖效果較之傳統OIS同樣有了多倍提升。正因為有了懸浮防抖的支持，OPPO Find X5 Pro將夜景安全快門降低至0.5s，大幅提升夜景的進光亮的同時，在抓拍畫面時也會更清晰。

OPPO Find X5 Pro影片拍攝對比iPhone 13 Pro Max（中關村在線授權使用）

當然最大的效果還是在影片方面，懸浮防抖提升了拍攝穩定性，進一步改善了OPPO Find X5 Pro視頻拍攝的效果。可以看看到，在實際拍攝中，OPPO Find X5 Pro無需開啟電子防抖增強功能，便可以獲得穩定順滑的影片畫面。

最後

看到這裏，相信大家應該已經對防抖技術有了大致的了解了吧，光學防抖確實可以一定程度提高手機的拍照質量，如果你喜歡拍照，尤其是拍夜景，那麼光學防抖肯定是必不可少的。

當然，OIS防抖只是一方面，如果對手機影像比較看重，還是比較推薦諸如iPhone 13 Pro Max、OPPO Find X5 Pro以及vivo X70 Pro+這些頂級影像旗艦的，相較於搭載傳統OIS的機型，這些旗艦手機不僅拍照更穩，整體影像實力也更強，雖然價格貴了一些，但幾乎沒什麼短板，還是很不錯的。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】