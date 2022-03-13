手機用久了變得越來越慢還很耗電　改變3個使用習慣　可再戰3年？

不管是工作還是生活，我們對於手機的使用需求都是相當頻繁的，但是當你的手機用上兩三年後，你會發現它開始出現「閃退、卡頓、電池不經用」等問題。但是如果要換一部新手機，你又會覺得心和錢包都在「滴血」......



那麼有沒有一些方法，可以讓你不花錢，自己就能解決這些問題，延長手機的使用周期呢？今天小編就從「手機該不該每天關機一次？」、「手機為什麼越用越卡頓？」、「影響手機電量的壞習慣有哪些？」三個問題出發，帶各位讀者了解這些問題應該如何解決。

手機越用越慢又耗電快？可能和3個使用習慣有關。

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01 手機該不該每天關機一次？

首先，小編要告訴你們的是：如果你將你的手機每天開關機，反而對手機不好，手機的開關機頻率儘量在一周左右為宜，原因如下：

開關機太頻繁，會損耗手機存儲

每當你的手機進行開關重啟時，手機會有大量的數據都要重新進行加載讀取，所以開關機太頻繁，會損耗手機的存儲功能。

頻繁開關機，會造成電池損耗

當手機開機後，手機會重新加載數據以及啟動CPU，此時CPU會處於高速運行的狀態，非常耗電。相反，當手機處於待機狀態時，它會自動調節功率和優化後台運行，相對於頻繁開關機而言，反而會比較省電。

手機關機，容易錯失重要訊息

現在是網路時代，大家有相當一部分的交流都是通過手機、電腦等電子設備實現的，如果你的手機處於關機狀態，那麼你就不能第一時間接收到一些重要的訊息和電話，並對它們進行及時的回覆與處理。

02 手機為什麼越用越卡頓？

系統原因

不管是iOS系統還是Android系統，都是需要不斷的進行迭代更新升級的，相對來說，手機所搭載適配的系統越高級，手機運行處理的速度越快。但是由於手機的操作系統更新迭代較快，可能就會出現手機型號和最新的系統版本不太適配，手機的App與最新的系統版本不兼容等情況，這就會使得手機出現一定程度的卡頓。

同時，由於各大廠商在手機的軟件系統投入的研發成效存在著一定的差異，這就使得不同廠商對自家的手機所搭載適配的系統優化能力不一，而這就會影響到用戶使用手機的實際體驗。

內存因素

手機的RAM和ROM是影響手機使用流暢度的重要因素之一，相對來說，一部手機的RAM和ROM越大，手機的數據處理速度越快，能夠讓手機可以進行更多大型手機軟件的下載與使用。

並且在我們日常使用手機的過程中，各大應用軟件也會產生一系列的緩存文件，它們會佔用一定的手機內存，而隨著手機的使用年限越來越長，它們也會堆積的越來越多，當這些數據把儲存空間逐漸塞滿，那麼手機就會出現卡頓的情況。因此，大家可以定期清理和刪除一些不需要的緩存文件和不常用的App，為手機留出足夠的內存空間。

CPU的問題

對於一部手機而言，最為重要的就是它所配備的CPU，甚至將其稱為手機的「大腦」也不為過，但是它也跟我們的大腦一樣，需要一定的反應時間。如果你在短時間內，將你的手機同時運行太多的App，那麼CPU就會處於一個「高性能」的工作狀態。這樣手機「負擔」太大的話，就容易出現卡頓。因此，大家在使用手機時，儘量不要同一時間運行多個App，即使清理手機後台是十分重要的。

使用習慣

最後，能否保持一個好的使用手機的操作習慣，也會影響手機的使用壽命。例如，當網絡不穩定時，不要心急，可以耐心多等等，因為在短時間內頻繁多次點擊，可能就會讓手機在稍後反覆進行該項操作，從而讓手機進行不必要的進程。另外，錯誤的充電方式、頻繁摔機等，也會對手機造成損害，影響手機的使用壽命和使用體驗。

03 影響手機電量的壞習慣有哪些？

屏幕亮度過高會加快手機耗電，還會增加眼睛的負擔

解決方法：將手機的顯示與亮度設置為自動調節模式。

手機屏幕的亮度，會影響手機電量的消耗，並且開啟自動調節模式後，手機還能根據環境的變化，為當前的環境匹配最適合的亮度，從而更好的保護我們的眼睛。

有的應用程序即使退出了還在後台運行，這就會在無形中增加手機耗電量

解決方法：在手機設置中，對App進行設置

以Android手機為例，打開手機【設置】-【應用管理】-【正在運行】，點擊圖標進去後再根據實際使用需要進行調整即可。

手機開啟應用通知的消息推送時，亮屏會造成耗電

解決方法：關掉沒有必要的應用通知，確保只開啟真正需要的應用程序通知。

蘋果手機：【設置】-【通知】，點擊圖標【允許通知】關閉。

Android手機：【設置】-【通知】-【通知管理】，點擊圖標進去，再關掉【允許通知】即可。（根據手機型號不同，操作略有差異）

藍牙和App的定位功能長期開啟

解決方法：在不需要時關閉藍牙、定位等功能

藍牙、定位等功能開啟後，手機會不斷搜索附近的藍牙設備、更新手機的定位，設備功能模塊不斷地收、發信號同樣也會消耗手機的電量。

各位讀者在使用手機時一定要養成正確的使用習慣，這樣才能避免手機出現不必要的損耗，從而延長手機的使用壽命，讓它能陪伴你更長的時間。

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