iPhone竟是最難上手？　4款旗艦級手機評測　7大日常易用性比較

甚麼樣的手機最好用？相信每個人都有不同的答案，比如相機更清晰的、遊戲更流暢的、系統不卡頓的等等。但不管答案如何，往往都有這樣一個共識：更貴，肯定更好用。實際上，這個共識在同品牌的產品中有着一定的道理，那麼跨品牌呢？



顯然，這個結論並不一定適用於跨品牌的對比，各品牌對消費者需求理解不同，呈現的功能偏向自然也不盡相同。同時，真正關乎手機使用體驗的其實往往也不是拍照和性能，而是常用功能的支持，畢竟這些功能才最貼近日常使用場景。

所以，今天我們不說拍照，也不說性能，專門來說說功能的易用性，比如解鎖、支付、媒體播放、訊息處理等場景。當然，選擇的仍然是旗艦：iPhone 13 Pro、華為P50 Pro、vivo X70 Pro+、一加(One Plus) 9 Pro，畢竟旗艦機包含了品牌對功能最全面的理解。

01 口罩蒙臉成為常態，哪款手機解鎖影響最小？

疫情的持續讓帶口罩成為常態，相信這讓很多習慣了拿起手機就面部解鎖的朋友很不適應。在這其中，iPhone用户更難適應，因為iPhone 13 Pro仍然只有Face ID面部識別，在沒有其它外設支持的情況下，帶着口罩就只能通過輸入密碼來解鎖了。除iPhone 13 Pro以外，其它三款國產旗艦均支持光學指紋識別，解鎖效率都有着不錯的表現。

當然，四款旗艦機的面部識別也不都相同：iPhone 13 Pro採用了3D結構光人臉識別系統，面部識別精度要求高，所以相對而言識別成功率會比較低。此外，各家對面部識別的精度控制也不盡相同。為此，我們對五款手機只露眼睛、只蓋嘴的場景進行測試，結果如下：

生物識別解鎖（中關村在線授權使用）

綜合測試結果，從解鎖角度來說，支持指紋識別和更高面部識別通過率的vivo X70 Pro+和一加 9 Pro體驗最佳。

02 排隊掃碼付款，哪款手機讓你最讓人感激？

中午去便利店買便當，往往會有很多人排隊掃碼付款，這時候在短時間內完成從功能調取到驗證支付就非常必要了。以微信支付為例，按照傳統的操作方式，我們需要「解鎖手機>>找到微信>>右上加號>>掃一掃掃碼>>確認訊息後驗證支付」這些操作，非常繁瑣。但如果手機對支付流程有針對化適配，操作就會簡單很多

微信快捷支付（中關村在線授權使用）

從我們的測試來看，除了iPhone 13 Pro不支持快速調出支付界面以外，三款國產旗艦對該功能都進行了便捷化適配。其中vivo X70 Pro+和一加 9 Pro的功能更為實用，可以快速調出微信掃一掃、微信支付碼、支付寶掃一掃、支付寶支付碼。華為P50 Pro的智感支付雖然更為智能，但場景覆蓋不全，實用性不如前兩者。

值得一提的是，三款國產機型由於都配備了相對安全的指紋識別功能，支付時可以通過指紋進行驗證支付，相比於iPhone 13 Pro的面部識別支付，省去了摘口罩的麻煩。

vivo X70 Pro+超級卡包支付卡（中關村在線授權使用）

一加(One Plus) 9 Pro指紋速啟（中關村在線授權使用）

03 有聲小說/音樂消磨時光，哪款手機操作最高效？

地鐵通勤，或者午後小憩，聽聽音樂，或者找一部自己喜歡的有聲小說，對於打工人而言無疑也是一種享受。但獲取這些功能往往需要我們打開第三方APP，這時候問題就出現了：明明我只想點個播放，卻還得忍受APP的開屏廣告，有時候還得來個評價彈窗，就很煩。但如果有充分的適配，其實我們是不用忍受這些的。

可以看到，除了iPhone 13 Pro以外，國產手機都可以藉助APP的桌面小插件快速開啟播放。vivo X70 Pro+官方適配的原子播放器則更加出色，不僅可以快速切換APP，還不會佔用過多的桌面空間，且無需擔心第三方APP自行適配的桌面插件破壞整體的視覺美感。

vivo X70 Pro+原子播放器（中關村在線授權使用）

04 美好場景轉瞬即逝，哪款手機更快開啟對應拍照模式？

我們經常會遇到一些值得記錄的生活場景，但往往這些場景都轉瞬即逝。而手機相機有個明顯的使用痛點：功能多模式也多，打開相機並調節好對應的模式要花不少時間，調好後要拍的場景都已經不在了。

實際上，這個問題也是可以通過適配來解決的，幾款手機的適配情況如下：

長按相機圖標可以快速調出一些常用的相機功能，操作簡單且適配難度不高，目前應用的手機比較多。華為P50 Pro還將模式快捷入口卡片化，從桌面即可選取對應的功能。相對而言，vivo X70 Pro+的解決方案更加便捷，通過相機鏡頭包的原子組件將相機功能囊括其中，並且可以自定義更多功能入口。

值得一提的是，vivo X70 Pro+還適配了專屬的相機卡片，即便是在息屏狀態下也可以快速劃出，對於拍照愛好者而言非常貼心。

05 進行其它操作時來消息，哪款手機更快切小窗？

當我們看視頻、讀文章時，突然收到了一條消息，不想當前的操作被打斷但又不得不回覆消息，這時候小窗功能就能幫我們實現操作。當然，小窗的方案並不完全相同。

切小窗快速回覆（中關村在線授權使用）

一加(One Plus) 9 Pro浮窗回复（中關村在線授權使用）

華為P50 Pro彈窗按住下滑呼出小窗（中關村在線授權使用）

vivo X70 Pro+懸浮通知進入小窗（中關村在線授權使用）

iPhone 13 Pro直接忽略，三款國產旗艦的方案各有所長。相對而言，一加9 Pro的小窗功能更加全面一些，即便是錯過了消息彈窗，用户也可以在通知中快速點開小窗回覆。vivo X70 Pro+在圖片電影遊戲時的消息懸浮通知值得稱道，但如果錯過提醒閃爍，操作起來就比較麻煩了。

06 重要訊息藏在大文段和圖片中，哪款手機更快提取？

相信很多讀者朋友都遇到過需要從一大段話或者圖片中提取關鍵訊息的情況，以往直接從大段文字中複製，觸控屏對精準度的要求極高，很難操作；而圖片裏的訊息根本無法提取，只能人工謄寫。但有了智慧識屏功能後，這些問題就不復存在了。

在這方面，iPhone 13 Pro終於有所支持，但僅限於從圖片中抓取文字，而且抓取的訊息仍然需要用以往處理文本的方式進行拷貝複製。三大國產旗艦則都能實現文字的打散與二次編輯，處理起來更加便捷一些。

07 好內容要先碼後看，哪款手機更快收藏？

有時候我們翻到一篇不錯的文章，但時間不充裕看不完了，這時候就需要將內容快速收藏起來，等以後再繼續觀看。針對微信訂閲號往期內容文章的收藏功能，四大旗艦適配如下：

同樣仍是iPhone 13 Pro表現不佳，三大國產旗艦的實現邏輯基本與智能識圖的操作類似，一加 9 Pro和vivo X70 Pro+的收藏可以在負一屏上快速找到，更加便捷一些。

七大日常場景測試結束，簡單彙總

作為唯一一個非本土品牌，蘋果顯然並沒有本土品牌更加了解中國用户，iPhone 13 Pro在日常易用性上的適配最差。三大國產品牌旗艦相對來說考慮更加到位，其中搭載OriginOS的vivo X70 Pro+在相關場景適配上最為周全，更加符合上述場景的易用性需求。

7大易用彙總（中關村在線授權使用）

當然，這並不是意味着以易用性為標準選機就一定要買vivo，以上場景並不代表所有用户的需求，讀者朋友們根據自身需要選擇就好。

延伸閱讀：iPhone 13 Pro/華為/vivo/OPPO暗光攝影對比 4大旗艦優劣一文看

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