為何旗艦級手機防水效能較佳？　認清IP68這組數字背後含義

IP68可以說是手機裏最受重視又最容易被忽視的一項功能。平時無論是遊戲拍照還是簡單的聊天視頻你似乎都接觸不到這個功能，可是如果真的一不小心把手機掉到了水裏，你才明白IP68的重要性。也是因此，似乎IP68成為了旗艦機的「標配」，沒有防水功能的手機似乎就遠離了高端之名，就連摺疊手機這種結構複雜的Samsung都給配上了IP68級別的防水防塵。



那麼問題來了，為啥只有旗艦機才捨得上IP防護，他們究竟能不能保護你的手機呢？

點擊圖片放大看，了解IP68是什麼，為何只出現在旗艦級手機上才有。

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01 什麼IP防護？先說清楚這件事

首先IP這個詞源自International Protection的縮寫，後面的兩個阿拉伯數字則代表對「固體」及「液體」的防護能力。第一標記數字表示接觸和外來物保護等級，第二標記數字表示防水保護等級，IP68代表的含義則是其認證的設備分別通過了IP6和IP8的測試，即無灰塵進入以及可防護水淹沒。

「如果一部手機擁有 IP67的防護能力。也就是說在不破壞外殼的情況下，6表示該手機能完全保護內部電路不受灰塵入侵；7表示該手機在浸入不超過1m深的水下時，能給予內部零件不低於30分鐘的防護時間（並不表示完全沒有水進入內部）。」

但是，這並不代表你的手機就可以隨便泡水：拿iPhone 12 Pro系列手機舉例，在蘋果官網的產品頁面下是這麼寫的：「在受控實驗室條件下經測試，其效果在IEC 60529標準下達到 IP68 級別 (在最深 6 米的水下停留時間最長可達 30 分鐘)。」

所以說，即使在完美的實驗室環境下，手機也只能在一定程度上抵抗水的侵襲，做不到真正的防水。

然後，在IEC 60529的測試標準細則中，我們能發現這些測試還有額外的嚴格變量控制。除了手機接觸水的方式、方向、距離、壓強，測試甚至還對環境溫度、空氣壓強和空氣濕度有嚴格要求。當然最重要的，也是日常生活中很難滿足的，就是水本身了——必須是「清潔」的水。

這就意味著日常生活中的茶水、飲料、咖啡、火鍋湯底、海水和礦物水等「不清潔」、溫度可能極端的水都不在IP評級的考量範圍內。

02 防水手機可以沒事洗一洗嗎？

從測試方法來看，IP68的防塵防水能夠防護持續進水，這實際上與日常的使用場景關聯最大。設想一下，桌面上不小心打翻的水杯，濕手等情況下水滴對聽筒的威脅、沖涼時候的音樂需求或者泡澡拿手機觀看等場景都是具備IP68級別防塵防水機型的功能覆蓋範圍。

同時對於防塵來說，即使手機浸沒到沙土裏也能安然無恙。某種程度上，IP68就是為手機的日常使用上了一道保險。當然對於一些品牌廠商在發布會時宣傳的整機浸泡式的水下拍攝，大家真的看看就好。

但這裏也有一個問題就是隨著手機的使用，不可避免會帶來外觀磨損以及內在防水結構的老化，自然會使得防護功效會大打折扣；更不用提手機維修拆換後殼也會破壞封裝效果，從而達不到宣傳時的防護等級。所以你也就能理解為何廠商只會「點出」自家設備具備防護效果，但決不會通過洗腦營銷來加深用戶的記憶。

更何況，如果你的手機真的進了水，廠商可不承諾一定給你修：以iPhone為例，蘋果就在自家的官網上明確標明瞭iPhone 或 iPod 因浸入水和其他液體而導致的損壞不在保修保障範圍內。

03 這麼「雞肋」的防水防塵為啥只有旗艦標配？

雖然這個IP防護看起來限制頗多又不怎麼常用，但是想要讓手機順利的通過這個認證依然不是什麼簡單的事情。當下智能手機防水的材料大概分為密封膠、橡膠圈、 防水膜以及納米塗層四種，但在具體的防護實現方式上，結構防水才是防水防塵方式的根基。

結構防水通過精簡機身構造減少拼接來實現密閉性的提升，再配合橡膠圈以及防水塗膠等方式提升防水能力。旗艦機在手機背殼、屏幕以及卡槽等處都有密封膠圈，這樣既能阻擋灰塵也能一定程度上抵禦液體的入侵。但從其原理不難發現，手機發生磕碰磨損，極容易使得密封失效，所以很多廠商也會採用納米防水技術。

納米防水技術，或者說納米塗層。主要適用於主板等關鍵部件。由於防水塗層的疏水特性，水滴不會長時間吸附而是會凝結流下，從而減少元器件損壞的風險。但此類塗層終究是附著在手機表面的聚合物，隨著使用時間的增加也會出現磨損。

同時上述防護措施，無論是防水塗層還是密閉橡膠圈，面對海水、肥皂以及清潔劑等腐蝕性液體時，都會使得防護效果打折扣。由此可見，旗艦機的IP68功能，不僅僅製造成本高昂，並且其綜合防護效果也有些「費力不討好」的感覺，它更像是一個旗艦機「高級感」的附贈，無論是製造成本還是其宣發屬性，IP68都需要一定的成本支撐。

04 寫在最後

總的來說，IP68代表著高規格的工藝與精密的設計，自然還有背後的高成本，以上三點與旗艦機型的定位不謀而合。作為高價旗艦機的用戶，對手機防護存在著更深層次的需求，這些都是IP68漸漸普及卻又僅存在於旗艦機型上的理由。

在面對大部分的使用場景，可以說IP68的防護效果是合格的。但這種保護，更像是額外的保險，所謂「防水濺不放手賤」，大家在日常的使用中，最好還是把這個功能當成「小驚喜」而不是沒事「洗一洗」，可能才是IP防護最好的歸宿吧。

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