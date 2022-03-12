近年換手機的時間不斷延長　３個理由說明不是很想換

你有多久沒有換手機了？我詢問了身邊的同事，大部分手機已經使用2年左右了，我自己的手機也用了兩年半了，還是沒有很想換。



據了解，中國用戶的平均換機時間已經達到了25.3個月。 Counterpoint Research的高管在採訪中表示，全球手機用戶的換機時間更是長達31個月了。為什麼換手機的時間不斷延長呢？本文將從3個方面來進行分析。

近年大家換手機的頻率大減，從3個原因去分析。

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01 手機不再是「奢侈品」，定位改變讓用戶換機更加理性

原本智能機剛開始普及的時候，擁有一部智能機是非常「有面子」的事情，以至於當時出現「割腎買手機」這樣駭人聽聞的事件。這麼多年過去了，手機已經成為人們日常所需，幾乎人手一部智能機，不知道當年割腎買手機的兄弟是不是腸子都悔青了。

人們不再一味的追求購買新手機，而是更加注重實用性。而且現在很多手機廠商紛紛走高端線，價格也飛漲。所以只要沒什麼大毛病，換個電池，做個格式化就還能再挺幾年，換手機的時間自然就加長了。

02 手機性能過剩，用了幾年都不卡

之前總說Apple手機不會卡頓，Android手機用不了多久就會變卡，但是手機市場發展這麼久，已經達到一個很成熟的水平，Android手機也能長時間保持流暢，不會有用一段時間就出現死機，黑屏，系統卡頓的現象。

而且現在的手機性能和質量都提升了很多，硬件和手機拍照素質等都很夠用，軟件調校和系統優化也更加得心應手，手機的生命週期變長了。

03 產品同質化嚴重，創新不足

除了以上兩個原因，還有現在手機的同質化嚴重，創新之處太少。即使是新品在功能和設計方面的創新也很少，有些廠商也因此被用戶成為「牙膏廠」。兩年之前買的手機和現在市場上的手機沒什麼大的區別，用戶還會去花大價錢購買新機嗎？

從各機構公佈的數據可以看出，整個智能機的市場增量已經放緩，手機市場也進入了一個瓶頸期，急需創新來激活整個市場。於是也生出折疊屏和捲軸屏這類的手機，這也是市場在不斷的尋找突破口。

讀者朋友們覺得自己不經常換手機的原因是什麼呢？

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