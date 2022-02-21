iSIM卡直接內置處理器更安全方便　手機取消實體SIM卡有無可能？

實體SIM卡又迎來當頭一棒，在eSIM卡的推廣和普及過程中，iSIM卡又來了。上周，高通推出了iSIM卡技術，首款iSIM卡手機也正式面市。iSIM卡技術將SIM卡直接內置在處理器裏，比eSIM卡更加安全，還可以進行遠程配置。



取消實體SIM卡似乎成了技術的焦點，在手機上，實體SIM卡能不能正式取消呢？

▼▼▼即睇手機實體SIM卡能否取消？▼▼▼

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1）用戶有沒有嚐鮮的理由？

手機廠商確實想要取消實體SIM卡，蘋果公司（Apple）就是其中激進的一員。業內多次傳出，iPhone要實現無孔化設計，全面取消機身上的開孔。3.5mm耳機接口已經從iPhone上消失，接下來可能就是充電接口和SIM卡插槽。據說，今年蘋果將聯合美國運營商推出僅支持eSIM卡iPhone。

取消實體SIM卡可以增加手機的密封性，也能在手機內部節省出更多空間。但對於用戶而言，更換eSIM卡需要一定的操作成本，且技術上的創新沒有在應用層面得到落實，簡單說就是換與不換無所謂。eSIM卡推廣多年，僅在部分智能手錶上得到最大化應用，至於iSIM卡推廣，可能還需要更多時間。

2）是否與運營商利益衝突？

iSIM卡技術是來自晶片廠商的創新，能不能推廣還要有運營商的支持，不過iSIM卡的技術優勢並不對運營商有利。

首先是iSIM卡減小了用戶的轉網成本，這自然是運營商不希望看到的。眼下，用戶攜號轉網還經歷了長期的挑戰，更不用說將來用iSIM卡「一鍵轉網」。還有，運營商部署服務也需要成本，為遠程iSIM卡配置徒增資源。

iSIM卡的優勢在互聯網領域，它可以將移動體驗帶到筆記本電腦、平板電腦、虛擬現實平台、互聯網設備、可穿戴設備等等。

因此，iSIM卡的技術提供方可能也會向運營商、廠商等收取專利費用，在沒有明顯的市場應用的前提下，未來的技術前景可想而知。

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