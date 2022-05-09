WiFi 又慢又Lag只要1招即可解決　「雙頻合一」功能成罪魁禍首

在家中使用WiFi進行遊戲對戰時，自己總是卡頓？明明自己家寬帶500M，還是主流市售的無線路由器，不應該出現這種問題呀！其實，這問題還就真出在路由器上，在家中使用WiFi打遊戲卡頓的朋友們不妨試試用下面這招改善自己的網絡。



首先，我們看下手機連接WiFi的SSiD，是否帶有「5G」或者「5GHz」後綴。這是因為有些無線路由器的WiFi默認開啟了「雙頻合一」的功能，自動為用戶分配頻段，但有時，用戶上網的設備可能被分到了干擾嚴重的2.4GHz頻段，這就會導致用戶使用WiFi打遊戲時出現卡頓現象。

▼▼▼即睇如何解決問題▼▼▼

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想要解決這一問題，需要在路由器的管理後台，「無線設置」這一功能中，關閉「雙頻合一」功能，讓2.4GHz頻段和5GHz頻段WiFi分別獨立顯示。然後在進行看視頻、搶購、打遊戲等對網速有一定要求的行為時，連接5GHz頻段。如果需要遠距離上網或者穿牆上網，則選擇2.4GHz頻段。

2.4GHz頻段走到現在也凸顯了許多弊端。在現今的日常生活中，越來越多的無線設備出現在我們的手邊，如無線滑鼠、無線鍵盤甚至一些家電的遙控開關等，都工作在2.4GHz頻段。

另外，周圍鄰居的無線路由器也默認會開啟2.4GHz頻段，讓2.4GHz頻段的擁擠問題日益嚴重。所以在使用工作在2.4GHz頻段的無線路由器時，我們會發現時常有無線信號不佳、網絡卡頓、頻繁掉線等問題出現。

而5GHz頻段x相比2.4GHz頻段，工作的互不干擾信道則有22個，大大超過了2.4GHz的互不干擾信道數量。就像一個只有3條車道的公路和一個擁有22條車道的公路，哪一個更加暢通無阻不言而喻。 5GHz的快速傳輸、較少的干擾和噪音，可以讓用戶獲得更加高級的網絡體驗。

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