買冷氣的3大避坑重點　能源效益高幫你慳錢　呢啲功能其實無用

夏天馬上就要到了，部分地區已經突破了30度，家裡還沒有冷氣的家庭，買冷氣也該提上日程了。尤其是今年印度最高氣溫已經超過60度了，所以我們還是需要提前把冷氣準備好，避免萬一出現異常高溫，到時候排隊買冷氣還缺貨的情況可能會讓你後悔不疊。



如何買冷氣這是個老生常談的話題，同樣也並不是什麼奧秘或者說是高深莫測的問題，只要你稍微去網絡上找懂行的人了解下都能避免掉不少坑。

但學習都是有成本的，所以很多人也懶得去網上從冷氣的原理開始學習如何買冷氣，遇到這種情況怎麼辦？我想了想，還是直接給大家說點乾貨吧！如果你相信我說的是對的，也不想去弄到其中複雜的原理和邏輯關係，可以直接看本文，本文直接告訴你買冷氣哪些坑不能踩。

▼▼▼買冷氣機的3大要點▼▼▼

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適合99%的用戶：臥室冷氣就選1.5P

對於冷氣匹數的問題，我覺得聽過這個詞的人應該有50%，其中25%可能是稍微懂一些的。那對於今天要聊的臥室冷氣選擇多大匹數的是最合適的呢？

我直接給答案，我覺得絕大部分人都可以直接買1.5P的冷氣，當然如果你住的是別墅，臥室面積比我們家30坪米的客廳還大，那麼這篇文章的結論可能不太適合你！

之所以推薦1.5P主要有兩大原因，第一個原因是絕大部分家庭的臥室面積20坪米左右，而1.5P正好是非常適合這個面積的。另外一個原因，為何不推薦大家選擇1P的，有的人說我們家臥室就10坪左右，我用1P的還能省點錢。的確1P的確實更便宜，但市面上絕大部分1P的冷氣都是簡配的產品，你可以理解為一分錢一分貨，如果你想為了省幾百塊錢，犧牲冷氣大部分體驗更好的性能，我不勸。

不看能效等級吃大虧：新2級以下的不要買，最好直接新1級

冷氣能效很多人根本就不看，也不會看。但是相對於其他家電來說，冷氣的能耗等級那簡直是太重要了。

首先能效等級越高，越省電這個是人盡皆知的，而對於冷氣價格來說，能效等級越高價格也越貴！這時候很多人看到幾百元的差價為了短期利益，果斷選擇了新三級產品，那麼後續假設你使用冷氣的年限是10年，那麼很大概率，你省的這幾百塊錢會從電費上幫你找回來。所以你根本沒省錢。

當然省錢都是小事，關鍵的是新三級能效的產品是不配備電子膨脹閥的（不懂作用的自己去百度吧），此外冷氣的散熱器、冷氣的一些進階功能也會在這些產品上省掉，所以綜合算下來，不買新一級能效的冷氣真的是太虧了！而你去買新3級能效的冷氣其實也並沒有撿到什麼便宜，反而是幫廠商清理了庫存。

別信甚麼母嬰、老人功能：真想買，看看無風感、低噪音吧

實話實說現在很多家電產品已經發展到技術的瓶頸期，而本身產品的核心功能已經非常優秀，但站在營銷的角度上來說，成熟的技術又不能成為吸引大眾的賣點，所以很多自造的概念就誕生了。

比如針對一些弱勢群體打造的母嬰冷氣、老人冷氣等等，不能說這些產品完全沒什麼含金量，但絕對匹配不上它所描述的場景體驗。

所以冷氣的其他功能也別亂買，絕大部分都是沒用的，真的想要舒適度可以看看無風感、看看出風口有沒有左右掃風的設計，看看冷氣是否靜音等等。其他的功能如果價格加價太誇張真不推薦。

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