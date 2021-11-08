你的媽媽是不是曾經轉發給你過這樣的文章，遠離XX電器，小心輻射致癌……，面對這樣的謠言你是怎麼回覆你的父母的呢？其實這只是關於家電萬千謠言的冰山一角，今天就帶大家來一次謠言打假。



假：家電有輻射 離得越近「病」的越快

家電真的有輻射嗎？

可以肯定的是，我們的日常生活中充斥着眾多電磁輻射，但只要正確使用合格產品，理性、客觀地認清「輻射」問題，遠沒有你想得那麼可怕！

而此前我們針對這個問題也進行過測試，根據測試結果來看，我們模擬了手機使用和微波爐使用兩種情況，實測結果上也是手機的輻射要比工作中的微波爐（距離1米）大的多。

實際上，包括手機在內，很多電子產品的輻射很微小，有些電器（例如微波爐）其輻射衰減很快，只要在安全範圍內（一般50cm外輻射就很小了）你就是安全的。

▼▼▼家電圈的五大謠言，你知多少？（按圖放大即了解！）▼▼▼

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假：多次燒開的千滾水不能喝 常喝會致癌

2013年1月，一個「千滾水亞硝酸鹽含量高」的帖子在網上流傳甚廣，無論網上還是網下，人們將信將疑、議論紛紛。經試驗調查證明，自來水加熱後隨着水煮沸次數的增多，水中的亞硝酸鹽含量不升反降。並且，人們至少要一次性飲用20噸「千滾水」才可能造成亞硝酸鹽中毒。

而更為有趣的是，即便人真的可以一次性喝20噸千滾水，那麼他可能在沒有亞硝酸鹽中毒前就已經死掉了。因為醫學上有一種疾病叫水中毒，正常人飲用5-6L水就會出現水中毒的情況，水中毒也稱為繼發性低鈉血癥，是水中毒是造成最大的後果，就是離子紊亂，會出現過量的鈉水瀦留從而引起血鈉降低，對健康造成威脅。所以相比於千滾水的亞硝酸鹽中毒，水中毒更為迅速和可怕。

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假：低糖電飯煲是為糖尿病人而設計的 有它米飯可以敞開吃

在早期的低糖電飯煲宣傳頁中經常可以看到低糖電飯煲和糖尿病人的健康掛鈎，後來因為存在誤導，被迫調整，但調整後的低糖電飯煲宣傳頁上依舊可以看到低糖概念會和老人、孕婦、健身人士去匹配，做引導。

科學證實低糖電飯煲確實能夠過濾掉米飯中部分的還原糖（原理是蒸制米飯的過程中濾掉了米湯，通過濾掉的米湯帶走了部分糖分），不過雖然低糖電飯煲能通過瀝乾米湯去掉一部分米飯中的糖分，但降低米飯含糖量未必就能降低人體血糖！

因為，人體在攝入含有葡萄糖和澱粉的食物時，不管多少的量，只要流入到胃裏就會出現血糖升高的情況，可能升高的程度會有區別而已，所以並不存在糖尿病人可以敞開吃低糖電飯煲蒸制的米飯一說。

真：氣炸鍋能降低食物油脂含量 但不能減肥

和低糖電飯煲類似，很多空氣炸鍋會打出減肥的宣傳口號。實際上，空氣炸鍋就是在一個密閉的鍋具內安裝了一台吹風機，通過熱風烘乾的方式將食物吹熟。對於一些本身含有脂肪的食物而言，在熱風吹制的過程中，空氣炸鍋的確可以讓食物中的部分油脂析出，相對於直接油炸的食品而言也的確是更加低脂一些。

但因為空氣炸鍋的低脂就放開了享受那些減肥大忌的高脂肪食物，結果就和常開吃低糖米飯一樣，同樣會攝入大量的脂肪，不但不會減肥，還會增重。

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真：羽絨服用洗衣機甩乾可能會爆炸

洗衣機的爆炸需要兩個前置條件，第一是甩乾桶容積比較小，第二是甩乾的衣服面料防水性能比較強，例如羽絨服，當用户在甩乾羽絨服時，此前吸飽了水的羽絨服會因為高速甩幹迅速膨脹，並充滿空氣，而此時防水塗層的羽絨服加上水附着在衣物表面的作用，氣體會很難排出。隨着洗衣機內空間被不斷充滿，當達到臨界點後就容易發生爆炸。

洗衣機爆炸主要原因還是在於很多老式的雙波輪洗衣機產品，所以在使用波輪類洗衣機時，儘量避免洗羽絨服等防水面料的衣服，如果實在要洗，建議人工甩乾。此外在選擇產品上也儘可能的選擇滾筒類的產品，相對安全係數也更高一些。

謠言止於智者 不信謠不傳謠

謠言止於智者，但謠言從未停止過，散布謠言的人樂此不疲，而不明真相的人卻把它當成金科玉律，尤其是網絡發達以後，很多謠言都開始通過微信、WhatsApp進行傳播，尤其是年齡偏大的人群更容易輕信這些謠言。

如何科學判斷謠言真假呢？筆者個人的建議是當聽到謠言時，一定多去網絡上搜索下有相關認證的知識，這樣可以最大限度的告訴你事情的真相。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】