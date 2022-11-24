IG 2大隱藏功能惹熱議　傳訊息加「/」有奇效　網友：今天才知道

IG（Instagram）是時下許多年輕人都會使用的社群平台，除了一般貼文外還有限時動態、Reels短影音等功能，多元的呈現方式再加上各式各樣的濾鏡、貼圖，讓IG成為超受歡迎的社交媒介。不過你知道除了這些基本發布功能外，IG還有其他潛藏的小功能嗎？今天就讓《DayilyView網路溫度計》帶你看看近日網友們熱議的IG隱藏功能吧！



▼▼▼即睇IG 2大隱藏功能▼▼▼

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查看帳號的追蹤時長

在IG的瀏覽頁面中，點擊他人貼文右上角的圖示，就會跳出更多延伸功能，在列表中選擇「為什麼你會看到這則貼文」，就能夠看到你追蹤這個帳號的時長！此外，若為公眾帳號，在該帳號的個人頁面中還可以查看其他歷史紀錄，像是該帳號加入IG的時間、帳號所在地、帳號先改過幾次用戶名稱等等。

此外，網友還指出在私訊頁面的最上方也可以看見你開始追蹤該帳號的時間，不過由於該資訊位於聊天室的最頂端，因此若是聊天次數頻繁、訊息量較多的話，想要查看就需要花費較多時間將聊天訊息回溯至最初始的地方。

IG可以傳送「無聲訊息」

有時候想傳訊息卻又怕對方正在上班上課，因此總會猶豫再三，生怕因訊息跳出的通知會打擾到別人，這時候其實可以使用IG的「無聲訊息」功能，悄悄地將訊息傳出！

只要在IG聊天室的訊息欄內打上「/」符號，就會出現「/silent」的無聲訊息功能提示，點選後在後面輸入訊息，就能讓傳出去的訊息不會跳出通知！另外也有網友指出，其實「無聲訊息」的功能在iOS系統中的LINE上也可以使用，只要長按訊息的送出鍵，就可以選擇「無聲傳訊」或「正常傳送」，不過LINE的無聲訊息功能目前仍在測試階段，因此並非所有帳戶都能夠使用。該功能在網路上引發熱議，許多人紛紛表示：「好酷」、「今天才知道」。

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