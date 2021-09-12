FB、IG演算法令人愈睇愈唔開心　一原因令負面內容氾濫卻視而不見

Facebook與Instagram在全球囊括了數十億用戶，從工作到生活許多人都離不開這兩個平台，然而最近披露的報告顯示，這兩大社群平台卻可能讓你過得更不開心，接觸到更不友善、充滿對立的內容。



為「建立緊密連結」調整演算法，卻導致更多情緒化、對立內容產生

《華爾街日報》披露，Facebook曾在2018年對推播的演算法進行調整，聲稱要為用戶在親朋好友之間打造有意義的互動，加強人與人的連結，建立更緊密的關係。

Facebook的初衷是好的，他們希望鼓勵人們與朋友、家人交流互動，而不是被動消化著動態推播的陌生訊息，但結果卻適得其反，產生了出乎意料的負面效果。

▼▼▼為何FB、IG演算法令人愈睇愈唔開心？▼▼▼

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Facebook內部的研究人員發現，當新的推播模式上線後，各方媒體及政黨都開始將貼文塑造的更加情緒化及聳動，因為這種作法可以在平台上收穫更多評論與迴響。

「我們的作法對新聞、政治等重要公共內容產生的不良的副作用。」研究人員發現，新的演算法使得被分享的內容權重變得很高，進而放大了平台上各種不滿、憤怒的聲音，並指出，「假消息、負面及暴力的內容在分享中非常普遍。」

Facebook工程副總裁拉爾斯．巴克史特羅姆（Lars Backstrom）解釋，任何演算法都有可能被人利用，這也是他們為何有團隊負責持續追蹤變化，減輕影響的原因。

然而當Facebook的資料科學家提出修改意見，試圖提昇平台上的內容品質，阻止有害內容散播時，解決方案卻遭到執行長朱克伯格（Mark Zuckerberg）否決，因為他擔心這可能影響用戶在Facebook上進行更多互動的目標。

直到今年初美國爆發國會大廈襲擊事件後，Facebook才終於正視這個問題，測試降低評論或分享政治內容在推播演算法中的權重，並在8月底聲稱會將測試逐步推廣至更多國家。

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青少年越看越鬱卒，Instagram對兒童傷害有多大？

不單Facebook被披露存在爭議，社群巨頭旗下廣受年輕人喜愛的圖像社群平台Instagram，也可能是人們不快樂的泉源。

《華爾街日報》引述了一份過去3年的研究，發現瀏覽Instagram可能不會帶給青少年少女們快樂，反而助長了負面影響，分別有14%、32%的少年少女們表示，Instagram讓他們對自己身材外貌的看法變得更負面，同時有13%、6%的有自殺傾向的英國及美國用戶，聲稱原因與Instagram有關。

尤其Instagram的用戶有相當大的比例年紀較輕，根據披露的資料，有超過40%用戶的年紀在22歲以下。

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該研究指出，Instagram為用戶推播的各種精選貼文，可能反倒會讓用戶看到有害的內容，平台上展現自己最美好一面的文化，也使許多用戶備感壓力，加上Instagram令人成癮的設計，交互影響放大了負面效果。

Instagram也在近日的文章中表示，他們正在關注平台可能放大的負面影響，研究如何避免讓用戶遠離特定類型的貼文，例如當用戶一直在觀看同一種貼文時，系統將主動引導用戶到不同類型的貼文，「我們認為這將有助於引導人們到能夠激勵或鼓舞他們的內容，進而改變Instagram重視外貌的平台文化。」

另外，Facebook今年也一直在籌備開發兒童版Instagram，希望給予兒童安全的社群體驗，不過這項措施目前受到美國政界的反對，希望Instagram能將保護現有平台的用戶作為首要目標，在Facebook證明自己有能耐保障既有的兒童用戶前，不應該開展針對兒童的業務。

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