iPhone 螢幕截圖3大隱藏實用功能　手繪畫出完美圓圈只需一個步驟

手機螢幕截圖功能實用又方便，在生活上或工作上都是可以幫助節省溝通時間的便利功能。不過，有國外部落客發現iPhone截圖的「隱藏版功能」，只要多一個步驟就能讓手繪標記的圖形變得整齊，完全是強迫症患者的必學技巧啊！



▼▼▼即睇iPhone截圖的3大隱藏版功能▼▼▼

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iPhone截圖隱藏版功能！手繪畫出完美圓圈

你是不是也經常在螢幕截圖後使用手繪塗鴉的功能進行重點標示呢？雖然這個方法很快速，但這隨性的塗鴉感卻總是讓人強迫症發作，恨不得它可以變得整齊一點。

蘋果公司聽見大家的心聲啦！一名國外部落客在TikTok上分享能實現這個小願望的實用隱藏版功能，只要在完成手繪後長按螢幕，就可以輕鬆讓塗鴉變「完美」。無論是圓形、橢圓形、正方形、三角形或是箭頭都有支援喔！

除了讓手繪圖形變完美外，小編再加碼2個超實用的截圖密技，一起來看看吧！

iPhone截圖實用功能｜完整網頁截圖

步驟1：點選截圖

步驟2：點選右上角「整頁」

步驟3：選取想要截取的範圍即可

提醒：此截圖功能只能用於網頁、記事本及Word檔，且檔案僅能存為PDF檔，無法存成一般照片喔！

iPhone截圖實用功能｜放大鏡

步驟1：點選截圖

步驟2：點選右下角的「＋」，即會跳出功能視窗

步驟3：選擇「放大鏡」

步驟4：叫出放大鏡後，「藍點」可調整放大鏡大小；「綠點」可調整放大的程度

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