教你輕鬆消除「iCloud空間用盡」煩人提示　關閉這些設定幫你慳位

相信不少iPhone用戶都會遇到這個問題，手機時不時就會彈出「iCloud空間用盡」的提示。並且更加惱人的是除非選擇掏錢擴容，否則這個提示就會不停彈出來。那麼有沒有什麼辦法能夠不花錢就解決這個問題呢？答案當然是肯定的，下面就和我來一起看看吧。



在著手清理iCloud空間前，我們首先需要確定是什麼佔據了你的iCloud空間。在iPhone的設置-Apple ID-iCloud中就可以看到iCloud存儲空間的使用情況。再次點擊下方的「管理帳戶儲存空間」即可看到不同項目佔用存儲空間的具體情況。

▼▼▼即睇如何消除煩人提示！▼▼▼

+ 12

對於大多數人來說，照片和備份應該就是空間告急的罪魁禍首了。接下來我們就分別處理一下這兩個龐然大物。對於照片來說，替代iCloud的可選項並不少，目前中國內地主流網盤基本都提供了照片備份功能，如果你並不需要iCloud所提供的多設備快速同步等功能，網盤的照片備份就足夠使用了。值得注意的是，如果你此前選擇了「優化iPhone存儲空間」，那麼在關閉iCloud照片前需要提前將圖片從iCloud中下載下來，避免照片丟失。

而對於備份，首先我們可以點擊iCloud雲備份，查看其中是否有舊設備的備份記錄，如果有就可以刪掉來節省空間。如果完全不打算使用iCloud雲備份，也可以通過PC上的iTunes或Mac上的Finder來手動將iPhone數據備份到本地。這裡需要注意的是，為了保證備份數據的完整性，在備份時需要選擇加密備份。

除去這兩個空間佔用大戶外，你也可以檢查每個App的iCloud空間用量，手動關閉那些佔用大量空間的同步。

總體來看，iCloud所提供的5GB免費空間更像是一個iCloud的免費試用版。由於其整合了手機中的文件同步、備份、雲服務等多方面業務，還擁有與其他蘋果設備同步的能力，簡單使用就會輕鬆超過5GB。雖然我們可以通過上面的方法解決掉空間不足的問題，但對於希望獲得完整體驗的用戶，每月8元的50GB訂閱方案是個比較平衡的選擇，既可以滿足大多數用戶的使用需求，又不至於支出太多。

延伸閱讀：舊手機回收前必做3件事 備份/清理做漏一步 個人資料隨時被盜用

+ 10

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】