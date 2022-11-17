手機教學｜iPhone 7個滑動手勢功能　邊錄影邊拍照原來咁簡單

說真的，小編也是看了以下的影片才知道 iPhone 滑動手勢可以有那麼多功能！網友說的對，不懂這些功能真的是委屈蘋果手機了~



電話價格昂貴確實有它的道理，但用戶們真的都把其功能了解透底嗎？沒關係，抖音博主「小悟空哥」特地製作視頻，讓果粉們了解 iPhone 滑動手勢到底有那些功能，趁現在趕快把它們都學起來！

▼▼▼iPhone 7個滑動手勢功能▼▼▼

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1）滑動手勢關閉手電筒

其實不用特意解鎖你也可以關掉 iPhone 上正在開啟的手電筒！只要輕輕的向左滑一下，就會快速關閉~

2）滑動手勢刪除計算機上的錯別數字

這個功能應該大部分的蘋果用戶都不知道！如果在計算機上按到錯別數字，你是不是還在傻傻的狂按 C，然後重新輸入？其實只要在輕輕的左右滑動就可以刪除數字。

3）滑動手勢切換頁面

iPhone 屏幕上底下的小橫條實際上是給你切換頁面用的~只要你向右滑動小橫條，就可以看到應用正在切換。

4）滑動手勢點擊多個選項

實不相瞞，小編只知道在相冊可以向左向右點擊多個選項，沒想到在信息頁面只要兩隻手指長按，接著向下滑也可以快速選擇短信。

5）滑動手勢撤銷（Undo）、重做（Redo）

很少使用 Notes 的用戶應該都不知道其實撤銷（Undo）只需要三根手指向左滑，如果要重做（Redo）則三根手指向右滑。

6）滑動手勢快速連拍、錄像

這個功能愛拍照的蘋果用戶都應該知道，在拍照頁面左滑可以快速連拍，反之如果需要錄像只需要向右滑，而且點擊白色按鍵還可以邊拍照邊錄像喲~

7）滑動手勢拍視頻自帶背景音樂

這個功能大部分的用戶應該都不知道！原來 iPhone 可以一邊拍視頻一邊開背景音樂，而且電話在拍攝同時還會把音樂錄製進去。先打開音樂，然後在拍照頁面向右滑打開錄製功能就可以了~

看了這一系列的滑動手勢，是不是也偷偷在自己的電話上先試試了呢？可以點擊以下鏈接觀看抖音博主小悟空哥的教學視頻，不要再讓自己的 iPhone 像老年手機一樣了呀~

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