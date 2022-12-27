6個保養iPhone電池小技巧　充電有訣竅　低於這％充電大傷電池

相信iPhone用戶們一定對電池健康數字非常敏感，當數字掉到80%以下時手機的續航性能就會大幅下降。近日，有網友在詢問蘋果官方客服後帶學習到了6個保養手機電池的小技巧，果粉們不容錯過。



▼▼▼6個保養iPhone電池小技巧▼▼▼

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1、官方建議iPhone每次充電到30%-80%之間即可，不要充太滿。

2、手機電量在20%-45%左右及時充電，不要等電量過低才充電。

3、每月至少有一次完整的循環充電，也就是等手機電量低於20%以下開始充電，直到充滿，為一個循環。

4、避免在充電過程玩手機，這樣對電池的損耗很大，而且存在風險。

5、如果每天連夜充電，要開啟「優化電池充電」功能，接近充滿時系統會自動放緩充電速度，不至於過度充電。

6、避免長期電池電量低於20%以下再充電，這樣對電池傷害很大。

其實這些技巧也是老生常談了，你在日常生活中做到了幾個呢？歡迎分享。

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