6步教你清除 iPhone Emoji 表情符號紀錄 10秒即刻還原似新鍵盤
撰文：T客邦
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每一次的 iOS 大更新，內建的「Emoji表情符號」也都會一併新增，也成為 iPhone 用戶喜愛使用的功能之一，且常用的 Emoji表情符號，也會被紀錄在鍵盤裡，方便日後可以快速點選使用。不過，如果不喜歡這個自動又貼心的功能，或是會造成使用上的困擾，其實只要重置鍵盤，就可以清除 iPhone 表情符號紀錄。
▼▼▼想清除iPhone表情符號紀錄可這樣做▼▼▼
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步驟1. 在 iPhone 使用一段時間之後，常用的 Emoji表情符號，會被記錄在鍵盤裡，方便下次選取使用。
步驟2. 如果被紀錄的Emoji表情符號會影響日常操作，可以選擇清除紀錄，先進入設定選單，找到「一般」。
步驟3. 接著下拉選單至最後，找到「移轉或重置iPhone」。
步驟4. 接著按下「重置」。
步驟5. 於出現的選單中，點選「重置鍵盤辭典」。
步驟6. 接著再按下「重置辭典」，那麼 Emoji表情符號紀錄就會消失。
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