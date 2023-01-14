8步教你自動封鎖IG廣告與垃圾訊息 附實測結果 同煩人訊息講掰
撰文：T客邦
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作為現代的社群霸主之一的 Instagram，不但是現今許多網紅、KOL 主力經營的平台之一，同時也被許多不肖業者盯上，成為他們發散或推廣不良訊息的管道。不難發現近年來只要是粉絲數量龐大或小有名氣的商業帳號，其貼文底下都會有不少廣告訊息和垃圾留言，令人不堪其擾，因此，Instagram 便推出了「隱藏字詞」功能，讓系統自動替你過濾及封鎖含有特定字詞的留言與訊息，日後不論是在 IG 貼文留言處或陌生訊息中收到含有這些字詞的文字時，便會自動隱藏不會出現在你的頁面中，免除一則一則手動刪除與不當訊息轟炸的困擾。
▼▼▼即睇如何自動封鎖IG廣告與垃圾訊息！▼▼▼
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步驟1. 首先進入個人頁面，按下右上角的「選單」圖示。
步驟2. 選擇「設定」。
步驟3. 點擊「隱私設定」。
步驟4. 接著選擇「隱藏字詞」。
步驟5. 對於初次使用者會跳出功能解釋畫面，按下「繼續」即可。
步驟 6. 這裡將該頁面的選項全部開啟。
步驟7. 再來點入「管理自訂字詞和短語」選項。
步驟8. 接會，輸入廣告留言或垃圾訊息常出現的關鍵詞彙，輸入完後按下右上角的「新增」。
步驟9. 經過測試，筆者特意請他人在某篇貼文留下自訂字詞中出現的廣告語句。
步驟10. 結果顯示，用戶本人不僅不會收到該則留言通知，訊息也不會出現在貼文留言處。
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