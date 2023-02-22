iPhone免費AI繪圖App　輸入關鍵字、下載素材包　3分鐘輕鬆完成

近期最 Hit 網絡熱話，除人工智能聊天機器人「ChatGPT」外，就要數成為電腦美街創作議題的 AI 繪圖。現時主流 AI 繪圖創作除利用電腦，原來只需有一部 iPhone，都可以輕鬆即試 AI 繪圖威力，兼且由 App 到素材庫下載費用全免，相當抵玩。



透過 iOS 平台裝置如 iPhone、iPad 以至 macOS 潮玩 AI 繪圖，現時能下載的工具 App 有《Draw Things：AI Generation》。這款能在香港 App Store 下載的工具程式大小僅 22.7MB，不過在安裝成功後，除佔用約 1.5GB 空間預設 Generic（Stable Diffusion v1.5）模型素材外，其他素材亦需額外預留空間下載，使用時要有佔用一定記憶體準備。

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可自由挑選多組繪圖模型素材包、並對應手動輸入素材包 URL 功能，《Draw Things：AI Generation》雖只需 iOS App，但基本繪圖功能齊備，包括可以用不同畫面比例及解像度生成圖片，相當彈性的 Prompt 與 Negative Prompt 輸入方式，兼容多種輸入語法外，試用時以 Generic（Stable Diffusion v1.5） 素材庫生成哥基犬、跟以Anime（Waifu Diffusion v1.3）漫畫素材庫生成卡通女孩頭像，用 iPhone 14 Pro Max 生成速度亦比想像中快，平均需時僅數分鐘左右。

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