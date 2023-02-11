以AI對付AI！OpenAI免費新工具能檢測文章是否由ChatGPT撰寫

OpenAI公司發布了一個工具，幫助你確定文本是由人類還是人工智能寫的可能性更大。然而，ChatGPT製造商警告說，它相當於《2020》（銀翼殺手，Blade Runner）中的Voight-Kampff測試，也可能是會出錯的。



AI Text Classifier包括一個方框，你可以貼上至少1000個字符的文本。然後它將作出一個分析結果，如 「分析結果認為該文本非常不可能是人工智能生成的」或「分析結果認為該文本可能是人工智能生成的」。

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我通過給予提示ChatGPT，寫了一篇關於鳥類遷徙模式的文章來測試AI Text Classifier，然後檢測工具將其描述為「可能是AI生成的」。同時，它將幾篇由人類撰寫的文章評為「非常不可能是人工智能生成的」。

因此，儘管該工具可能會在任何一個方向上引起錯誤的信號，但我的（很小的樣本量）測試表明至少有一定的準確性。不過，OpenAI提醒說，不要單獨使用該工具來判定內容的真實性；它對1000字以上的文本才有最佳效果。

這家初創公司在11月發布其ChatGPT工具後，面臨著來自教育工作者的壓力，由人工智能所編寫的文章，有時甚至可冒充是人類寫的。這種人工智能，可以在幾秒鐘內根據簡單的文字提示創造出文章--甚至可通過商學院和法律系的考試--同時也為學生提供了一個誘人的新作弊機會。因此，紐約公立學校禁止ChatGPT進入其WiFi網絡和學校設備。

ChatGPT的到來是最近的一個熱門話題，甚至延伸到了渴望自動化SEO的媒體機構，但該機器人對OpenAI來說是大生意。據報道，該公司本月初從微軟獲得了100億美元的投資，微軟計劃將其整合到Bing和Office 365中。據稱，OpenAI去年年底討論了以290億美元的估值出售股票，這將使其成為美國最有價值的初創公司之一。

雖然ChatGPT是目前公開的最好的人工智能工具，但Google、百度和其他公司正在研究競爭對手。Google的LaMDA有足夠的說服力，以至於一位前研究人員去年因聲稱該聊天機器人有知覺而丟掉了他的工作。(人類傾向於將感情和意識投射到算法上，這是我們在未來幾年可能會聽到的一個概念）。

Google只在測試版中發布了極其有限的人工智能訊息，這可能是出於道德方面的考慮。隨著精靈從瓶子裏出來，看看這種限制能持續多久將很有趣。

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