Microsoft收購Blizzard或將告吹　機密文件竟透露PS6推出時間

之前傳出Microsoft要收購Activision Blizzard的時候，相信不少小夥伴都在盼着《Call of Duty（CoD）》能進XGP，但是這個願望可能要落空了。有報道指美國聯邦貿易委員會（FTC）正在策劃針對Microsoft-Activision Blizzard收購案的訴訟，以阻止這樁交易。



之前FTC已聽取了Microsoft及Activision Blizzard領導人的證詞，FTC委員會中有四位委員尚未表態，也沒有與兩家公司的律師見面。

Microsoft收購Activision Blizzard，似乎遇上不少阻滯。

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知情人士表示，若FTC決心出手阻止這樁交易，最快可於下月提起訴訟。倘若價值687億美元的Microsoft-Activision Blizzard收購案失敗，Microsoft向Activision Blizzard支付的終止費最高可達30億美元。

鑑於FTC在Random House（蘭登書屋）-Simon & Schuster（西蒙與舒斯特）收購案中展示出強烈的反壟斷意向，Microsoft-Activision Blizzard收購案很難獲得監管機構首肯。另外，Sony向英國監管當局出具的機密文件顯示，下一代PlayStation遊戲機最快也要等到2028年才能面市。

Sony在文件中透露了Microsoft的提案，後者明確表示（當前這代）PlayStation平台可保留CoD直至下一代主機大戰再燃戰火，即2027年——按照Sony的理解，Microsoft之所以特別指明2027年，就是要讓玩家買新主機時好好掂量一下Activision Blizzard年貨花落誰家。

儘管機密文件和諧了主機換代年份，但結合上下文推斷，PS6不會早於2027年面市，最快也要等到2028年秋。

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