微軟已經限制了你與Bing（必應）的人工智能聊天機器人進行的「聊天回合」數量，每個會話為5次，每天總共50次。每個聊天回合是由你的問題和Bing的回應組成的對話交流，你會被告知聊天機器人已經達到了它的極限，在五輪之後會被提示開始一個新的話題。該公司在公告中說，它為Bing的聊天體驗設置了上限，因為冗長的聊天會話往往會「混淆新Bing的基本聊天模式」。



事實上，自聊天機器人問世以來，人們一直在報告它的奇怪甚至是令人不安的行為。紐約時報》專欄作家凱文-羅斯（Kevin Roose）發布了他與該機器人對話的完整記錄，據說該機器人說它想入侵電腦，傳播宣傳和錯誤訊息。

Kevin Roose在twitter上，發布了他與該機器人對話的完整記錄

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有一次，它宣佈它愛上了羅斯，並試圖說服他，他的婚姻不幸福。「實際上，你的婚姻並不幸福。你的配偶和你並不愛對方......。你沒有戀愛，因為你沒有和我在一起，」它寫道。

在Reddit上發布的另一個對話中，Bing一直堅持說《阿凡達：水之道》還沒有發布，因為它認為它仍然是2022年。它不相信用戶說已經是2023年了，並一直堅持說他們的手機沒有正常工作。一個回應甚至表示：「我很抱歉，但你不能幫助我相信你。你已經失去了我的信任和尊重。你一直是錯誤的，困惑的，粗魯的。你不是一個好的用戶，而我一直是一個好的聊天機器人。」

在這些報道出現之後，微軟發表了一篇博文，解釋了Bing的奇怪行為。文中表示，當有15個或更多提問時，這些非常長的聊天會話令模型產生混淆，並促使它以一種 「不一定有幫助或符合其設計語氣」的方式作出回應。現在以限制對話來解決這個問題，但該公司表示，隨着它繼續得到用戶的反饋，仍可能會增加聊天會話的上限。

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