手機防詐騙貼士｜教你4招預防釣魚詐騙　Email出現這內容要注意

釣魚詐騙手法層出不窮，近日傳出不少民眾遭到冒名Apple官方的信件詐騙，就連台灣藝人大牙（周宜霈）也受害，不僅Apple ID就被盜走，還被刷9筆帳單，她也在Facebook發文勸誡不要輕易相信這類信件，以下教你4招方法，學起來預防釣魚詐騙。



大牙在Facebook發文，以自身慘痛經驗呼籲大家不要隨便點開網頁連結，她表示，自己日前收到一封電子郵件，寄件人上面寫著「shoppingmode Apple」，誤以為是蘋果寄來的購買通知，不過她並未購買手機，因此著急點下郵件附的連結，輸入帳密後，接連收到9筆刷卡通知，每筆金額皆為2990元（台幣），總共遭盜刷26910元，還收到了Apple ID更改密碼，才驚覺Apple ID被盜了。

然而，這並非特例，在PTT上也有網友有過相同經歷，不僅Apple ID、雙重驗證碼都被盜，密碼更無法改回來，嘗試聯繫客服求助，對方卻無奈表示「這個ID算是廢了」。

▼▼▼想有效杜絕類似詐騙，有4大方法▼▼▼

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1. 開啟Apple雙重認證

雖然雙重認證也可能被盜用，但開啟時會提醒登入地點，民眾應仔細確認地點是否為所在位址與登入時間，如果地點不是你會去的地方，就要留意自己是否被盜用。

2. 仔細檢視信件

注意信中是否夾帶中國用語，如「支援」寫成「支持」、「訊息」寫成「信息」等，並確認寄件人結尾是否為「apple.com」。

3. 使用第三方防護工具檢查

下載「行動安全防護」、「趨勢科技防詐達人」等第三方防詐騙軟體，可針對訊息判斷，立刻驗證網址有沒有問題。

4. 直接致電向官方求證

可以撥打 Apple Store客戶服務中心電話(852) 800 908 988詢問客服幫助。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Apple ID被盜，小心帳號再也拿不回來！4招預防釣魚詐騙方法，信件出現1內容要注】