LocalSend免費跨裝置傳檔　Win、Mac、iOS、Linux與Android連通

一般來說如果要在不同的裝置傳輸檔案，使用者可能會想到即時通訊軟體，不過這個方法速度很慢、而且也容易受到平台限制，因此更推薦使用的是 P2P 傳檔工具，這些服務大多會透過瀏覽器連結兩台或是多台不同裝置，讓裝置間能夠直接傳送檔案，好處是檔案不會被上傳到遠端伺服器，在直接傳輸時速度最快，也不會受限於檔案大小、流量、檔案數等各種限制，但缺點是必須連上網路，那麼有沒有可在沒有網際網路連線時也能分享檔案的工具呢？



本文要介紹「LocalSend」是一個將相片、影片、文字或是各種檔案分享到鄰近裝置的工具，兼具免費、開放原始碼和跨平台等特性，支援 Windows、macOS、Linux、iOS、Android，無論在桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦或是智慧型手機都能直接使用。這個免費工具特色是允許使用者透過本地 LAN 區域網路傳送檔案或訊息，即使沒有連上網路也能傳檔，不需要透過外部伺服器。

LocalSend 以 LocalSend Protocol v1 協議傳輸檔案，一樣是開放原始碼專案，裝置使用 REST API 相互通訊，過程會使用 HTTPS 安全傳輸，TLS/SSL 證書會在每台裝置即時產生。

如果你想在鄰近裝置間安全、快速且不受限制互傳檔案，像是從 Windows 電腦傳輸到 iPhone 手機、或是從 Android 手機傳輸到 Mac 電腦，都能利用 LocalSend 快速做到，除此之外，使用者也能自訂裝置別名、開啟快速保存選項等等，本身具有中文介面，操作方式也很簡單，接下來就實際示範一下基本使用畫面。

LocalSend：https://localsend.org/



使用教學

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STEP 1

使用者需要先為每個要傳送或接收檔案的裝置安裝應用程式，LocalSend 官網有對應到不同的平台，只要在官網選擇要下載的版本就會連到應用程式商店。Windows 從 Microsoft 商店下載對應版本；macOS 則是從 Mac App Store 下載應用程式。

如果是平板電腦、智慧型手機則對應到 App Store 或 Google Play，非常棒的是無論使用什麼裝置基本上都能找到對應的 LocalSend 版本。

STEP 2

接著我在 iPhone 下載 LocalSend 應用程式，開啟後畫面和桌面端工具差不多，點選下方「發送」就會看到我的電腦和手機同時顯示於「附近的設備」列表，同時會標記編號、作業系統，上方有三個選項，分別為傳輸文件（從檔案 App）、媒體（相片影片）和文本也就是文字訊息三種。

STEP 3

從 iCloud 檔案、照片相簿來選擇要傳輸到電腦的相片、影片或是任何檔案，單次最多可選擇 999 個。

選好後檔案會顯示於最上方，也會有文件數量、大小和預覽圖，接著從下方的設備裝置點選要傳送的目標後就會進行傳輸，不過需要接收者點選「接受」才會開始傳送檔案，如果使用者確定在相同的 Wi-Fi 連線環境是安全的，也能在應用程式主畫面把「快速保存」打開，就能跳過詢問畫面直接傳送、保存檔案。

STEP 4

接收者會顯示有裝置要發送檔案給你，點選「接受」後完成傳輸和接收，傳輸速度快而且穩定。

也能從「設定」設定要保存的資料夾、查看接收的檔案列表。

接收時會顯示目前的檔案傳輸進度，當顯示已完成就能在保存目錄找到接收的檔案。

STEP 5

如果情況反過來、要從電腦傳送檔案到 iPhone、Android 手機，一樣是從電腦端的 LocalSend 發送功能選擇要傳輸的檔案，接著選擇接收設備，從附近的設備找到 iPhone 進行傳送。

若是找不到裝置的話可以點選一下中間的 IP 位址重新整理，或是點選附近的設備右邊按鈕、手動輸入地址或是 Hashtag，有助於搜尋區域網路內的其他裝置。



STEP 6

這時候手機上的 LocalSend 應用程式會出現傳輸要求，點選「接受」後就會傳送檔案，如果是相片影片的話則會直接進入相簿中，其實 LocalSend 在不同系統平台的介面看起來差不多，在使用上很簡單、也很容易上手，幾乎不太需要去重新熟悉介面。

STEP 7

如果你確認在區域網路裡足夠安全，也能回到首頁將「快速保存」打開，自動接受所有文件傳輸請求，這也表示如果在相同網路的其他人要傳送檔案給你，就不會需要你手動接受傳輸，而會自動接受請求。

值得一試的三個理由：

LocalSend 在電腦、平板電腦、智慧型手機跨裝置傳送檔案應用程式

支援 Windows、macOS、Linux、iOS 和 Android ，沒有連上網路也能使用

操作簡單、傳輸速度快，利用加密通道進行傳輸免複雜設定



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