Microsoft Edge 新功能「Drop」　手機電腦跨裝置傳檔更快更方便

好像在幾個月前就曾經聽聞 Microsoft Edge 瀏覽器即將加入一個新的「Drop」功能，不過一直沒有收到後續的更新，直到這次的 Edge 瀏覽器升級到新版本 110 終於可以啟用了！這項功能對於有多個裝置的使用者來說非常有幫助，它可在所有行動裝置、電腦裝置傳送檔案和筆記，就很像是 LINE 的 Keep 筆記功能，只是現在終於能透過瀏覽器做到，無論是傳送檔案、文字、鏈結或是等等都很方便，不用再為了在電腦、手機或平板電腦跨裝置傳檔另外安裝各種應用程式。



Microsoft Edge 內建的 Drop 工具就像是一個聊天室，開啟後會顯示於瀏覽器側邊欄，在這個視窗中傳送的訊息或檔案會留在上面，以自己的其他裝置使用 Microsoft Edge 瀏覽器登入相同帳號就能看到相同內容，有時候可能要把超連結從手機傳到電腦、或是將圖片影片傳送到手機，就能透過 Drop 功能在瀏覽器做到。

▼▼▼Microsoft Edge 瀏覽器新功能「Drop」▼▼▼

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Drop 功能具有儲存檔案的特性，因此會佔用到使用者 OneDrive 容量，免費版本可使用 30 GB，其實也非常夠用了，當然使用者也可以付費升級 Microsoft 365 方案以獲取更多空間，不過太大的檔案就不建議用 Drop 功能進行分享，利用其他雲端硬碟或是點對點傳檔工具都是更好的選擇。

在寫這篇文章時 Drop 還是 Microsoft Edge 瀏覽器的實驗功能，需要先進行一些設定才能開啟，有興趣的朋友可依照本文教學搶先開啟此功能，相信未來微軟也會讓它成為正式功能。

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