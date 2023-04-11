整合ChatGPT等多款人工智慧模型　免費+免VPN　打開Poe網頁便用到

Poe 是線上問答網站 Quora 推出的 AI 應用程式，它在單一服務整合 ChatGPT 和多種不同 AI 模型，各有不同強項和特性，除了在同個介面快速切換不同的人工智慧模型，即使使用者不確定要如何和 AI 互動，Poe 也會在每次回答下方自動產生不同的問句，讓我們能更深入了解某個主題甚至是延伸對話，以取得更多資訊和解答。



Quora 近期推出「Poe」網頁版，終於可以不限制在 iOS 裝置使用，只要打開瀏覽器、一樣能存取 Poe 功能，目前 AI 模型已從原有的三種增加為六種，分別是：Sage、GPT-4、Claude+、Claude、ChatGPT 和 Dragonfly ，比較特別的是在新版本加入對 GPT-4 和 Claude+ 有限度的存取，如果選擇這兩種 AI 模型需要付費訂閱，每月 $19.99 或每年 $199.99 美元，其他則是無使用限制。

Sage 基礎是 GPT-3.5 Turbo，在程式碼相關的任務表現較好，Claude 擅長創意寫作，Dragonfly 基礎是 text-davinci-003，相較之下給出的答案較短，擅長循序說明、給出範例，另外，在 Poe 也有大家非常熟悉的 ChatGPT 可以選用。

Poe 適合特定使用者，例如想同時在不同 AI 模型進行測試、比較不同的結果；或是所在地區網路無法正確連線到 ChatGPT 就能透過 Poe 來使用到相同的 AI 模型。如同前面所述，Poe 更專注於在一些問題的解答上，因此會主動提供使用者合適的再次詢問按鈕，不同於原生 ChatGPT 需要使用者就回答內容繼續提問，讓我們更能掌握到 AI 操作技巧。

Poe：https://poe.com/



Poe網頁版整合ChatGPT等多款人工智慧模型：

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使用教學

STEP 1

開啟 Poe 網頁版後需要註冊、登入帳號，如果之前有下載使用過 Poe 應用程式的話可直接登入，或是使用電話號碼免費註冊，也能使用 Google、Apple 帳號進行註冊和登入。

STEP 2

Poe 網頁版操作介面看起來和應用程式很像，之前有使用過的話也會有交談記錄，從左方選擇不同的 AI 模型，右側就會有像是 ChatGPT 對話視窗，可以和 AI 進行互動。

STEP 3

目前 GPT-4 和 Claude+ 兩種模型屬於限制存取狀態，免費用戶會有每天一則訊息限制，原則上就需要付費訂閱、升級才能使用，依照說明，GPT-4 是現階段 OpenAI 最強大的模型，在定量問題（例如數學或物理）、寫作創意和其他具有挑戰性的任務上會表現得比 ChatGPT 更強；另一個 Claude+ 則是 Claude 進化版本，在英文以外的語言表現更好。

STEP 4

使用者也可在 Poe 開啟和 ChatGPT 對話模式，不同的是 Poe 會主動提供可接續詢問的問題建議（最下方），幫助使用者從獲得的答案再去延伸出更多可能的問題，如果喜歡還能點選「Share」按鈕產生分享鏈結，讓其他人可以看到 AI 機器人回答的答案，相較於 ChatGPT 需要手動擷圖來說 Poe 這項設計更方便。

值得一試的三個理由：



1. Poe 整合了包括 ChatGPT、GPT-4、Claude+ 等多種 AI 模型

2. 網頁版讓使用者無需侷限於 iOS 裝置，只需打開瀏覽器即可使用

3. 會在每次回答下方自動產生不同的問句，協助使用者更深入了解主題



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