Pixelcut Magic Eraser 移除相片中的各種物件　輕鬆三步立即完成

本文要介紹「Magic Eraser」是 Pixelcut 另一項服務，主要功能是移除相片中不想要的物品、人物、文字或各種想得到的物件，而且操作方式很簡單，將圖片上傳後調整筆刷粗細，把要移除的範圍描繪出來後 AI 就會進行辨識、分析，只要短短幾秒鐘就能將物件移除，同時填補進可能的色彩，讓畫面看起來很自然。



在 Magic Eraser 進行編輯後需要先免費註冊、登入帳號才能下載處理後的圖片，如果需要進行無限制次數的去背或編輯功能可考慮付費升級 Pixelcut Pro，每月 $9.99 美元（或是每年 $59.99 美元），升級後將可以使用完整的模板、字型和各種素材，也能在 iPhone 或 Android 手機上使用。

Pixelcut Magic Eraser：



https://create.pixelcut.ai/magic-eraser



▼▼▼使用教學▼▼▼

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STEP 1

開啟 Pixelcut 的 Magic Eraser 工具後直接把要編輯的圖片拖曳到網頁上，或是點選「Upload a photo」找到要編輯的圖片也可以，如果想測試一下這個功能，手邊又沒有合適的圖片，右下角也有幾張範例可直接帶入使用。

STEP 2

接著圖片會被帶入 Magic Eraser 編輯器，上方有調整放大、縮小的選項，還能快速跳回上一步。

利用左上角「Brush Size」調整筆刷粗細，把要移除的物品、人物、文字或各種物件塗滿，接著點選「Apply Magic Eraser」就會開始以 AI 自動分析、處理，如果沒有塗好、位置錯誤或是對於結果不滿意都能利用上方的功能按鈕退回上一步，也能對一張圖片進行多次重複的編輯處理。

STEP 3

下圖就是我成功移除圖片上的物品文字效果，看得出來在補色方面 Magic Eraser 做得可圈可點，也幾乎看不出來任何破綻或有不自然的感覺，非常強大！

最後點選右上角「Download HD」下載高畫質的圖片檔。

另外，Pixelcut 還有圖片編輯器，點選右上角按鈕可以開啟線上的圖片編輯功能，有興趣的朋友可以試試看。

從 Pixelcut 下載圖片檔需要登入帳號，沒有的話可輸入 Email 免費註冊，或是使用 Apple、Google 帳號直接登入。

值得一試的三個理由：



．使用 AI 技術在短短幾秒鐘內自動去除圖片中不想要的物體，並且自動填補可能顏色



．Pixelcut 還提供其他多種 AI 圖片編輯工具，像是自動去除背景、無損放大圖片、批次編輯等等



．只需免費註冊、登入帳號就能下載高畫質圖片檔案



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