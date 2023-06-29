社交網站管理工具Publer　整合AI優化內容　跨平台貼文排程更方便

最近我花了一些時間研究各種社交媒體管理工具，一直以來我都是 Buffer 愛用者，它提供相當快速、穩定且可靠的解決方案，免費方案後來限縮不少（只附帶三個頻道額度，而且有排程最多十篇文章限制），對於小型網站或個人工作室來說其實還算夠用，不過 Buffer 瀏覽器擴充功能後來更新變得不太好用，加上新的價格就萌生選擇其他替代方案的念頭，類似服務很多，價格有些很高、有些相對之下比 Buffer 更實惠，差異在於提供的功能不同。



本文要介紹的「Publer」是一個社交網站管理服務，讓使用者快速建立、排程和分析在不同社交媒體的貼文，只要在單一平台就能進行相關操作，Publer 提供的免費方案可以連結三個社交網絡帳號（除了 Twitter），另一個特色是它能整合時下最熱門的 OpenAI ，可透過 AI 技術協助產生社交貼文需要的文案相關內容。

Publer 支援的社交服務包括 Facebook、Instagram、TikTok、Twitter、LinkedIn、Pinterest、Google 我的商家、YouTube、WordPress 和 Telegram，相較之下已經涵蓋所有常見、常用的社交媒體，而且提供 Chrome、Firefox、Safari 和 Edge 在內的瀏覽器擴充功能，在 iOS、Android 行動裝置也有對應的應用程式。

免費方案提供一些基本功能，對於要使用瀏覽器外掛、應用程式來排程貼文也沒什麼問題，其他付費後才能使用的功能有無限制貼文、批次排程、媒體庫、Link in Bio、自動從 RSS 貼文、為相片加入浮水印、簽名檔、自動分享和自動刪除、選擇最佳貼文時間、分析報表、自動回收貼文等等，Publer 和 Buffer 一樣是以連結的社交帳號數、額外成員數計費，相較之下比 Buffer 價格略低一點。

Publer：https://publer.io/

▼▼▼使用教學▼▼▼

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STEP 1

開啟 Publer 網站點選「Sign Up」進入註冊頁面，註冊時使用 Email 或是 Facebook、Twitter、Google 帳號登入也能快速使用。

註冊後會有一個簡單的問卷調查，詢問使用者的工作職位、從何得知 Publer 等等，也可直接跳過。

STEP 2

接著就會開始新增使用者社交網絡帳號的畫面，需要將 Publer 連結到社交網絡帳號、同時給予適當的權限才能夠進行貼文、管理或是分析等操作，要注意的是 Publer 對於 Twitter 帳號是需要付費升級才能使用，在免費方案中沒有提供推特連結。

Facebook 支援粉絲專頁、地標和社團，LinkedIn 可加入個人帳號或公司頁面，其他還有 Instagram、TikTok、Twitter、Pinterest、Google 商家、YouTube、WordPress 和 Telegram 可選擇，只要點選要連結的服務，依照說明進行相關操作就能完成設定。

STEP 3

連結完各個社交網絡帳號後就能開始建立排程貼文，在 Publer 控制台也能建立貼文、選擇發佈的社交帳號，加入標籤、位置、圖片、影片或是樣式等等操作，發佈時還能選擇要立即發文、排程時間日期或是自動排程。

Publer 就像是一個跨平台的社交發文工具，只要編輯一次內文就能快速在不同的社交帳號排程發佈。

STEP 4

不過我還是推薦安裝 Publer 瀏覽器擴充功能，點擊後就能將當前網頁帶入、快速建立貼文，Publer 瀏覽器外掛和 Buffer 看起來介面很像，實際使用後發現 Publer 功能更多（而且也比較偏向早期的 Buffer）。

設定好貼文內容和發佈的社交網站後，點選右下角的「Publish」就能將貼文同時張貼到不同的社交帳號，也可以加入排程、設定貼文發佈的日期和時間。

STEP 5

回到 Publer 控制台後點選左側選單「Posts」會出現加入排程的貼文、發佈時間、預覽等資訊，從這個頁面進行搜尋、管理或是調整，也能將特定貼文立即發佈、刪除或是調整排程的順序。

當排程的文章數量較多，以列表方式可能就不容易呈現，這時候切換到「Calendar」功能會以行事曆方式顯示就會更清楚易懂，另外在左側選單的媒體庫、RSS Feeds、內容和分析功能需要付費升級才能使用。

值得一試的三個理由：



．Publer 幾乎涵蓋所有常用的社交媒體，能夠在單一平台快速建立、排程和發佈貼文



．整合 OpenAI 技術，協助產生社交貼文需要的文案相關內容



．提供 Chrome、Firefox、Safari 和 Edge 瀏覽器擴充功能及 iOS、Android 應用程式



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