iPhone備忘錄藏超強功能！可掃描文件還能校正　果粉：太強大了

智慧型手機當道，功能更是競爭，其中iPhone手機有許多用戶找出其隱藏公司，最近又有網友提到，還有沒有實用的小功能沒有被公開，就意外有內行網友提到，「備忘錄中，還有一個相當實用的功能」，一曝光立刻大獲好評。



中國博主「神奇海螺」在網路上發問，徵求還不知道的iPhone的實用功能，「有什麼功能是用了很久才知道的？」立刻就有人表示，iPhone的手機備忘錄中，有個相機的標籤，點選之後可以直接在備忘錄內掃描文件，不但可以直接掃瞄畫面、還能自動轉成PDF檔，拍出來也相對較為乾淨。

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《風傳媒》記者實際測試後發現，這項功能確實可以掃描圖片，並且將圖片周遭裁切乾淨，保持乾淨的圖檔，並且轉為PDF檔，且照片也相對明亮清晰，相當適合放在資料、筆記內。

不少網友知道後也相當驚喜，表示「這樣可以省去掃瞄的錢」、「以前還要花錢買掃描機」、「這樣真的是方便很多，還可以調成黑白色」、「iPhone的強大無人能及」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone備忘錄藏驚人隱藏功能！「一拍即掃」就能去背 實測完網驚呆：太強大了】